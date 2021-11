Viviendas pagarán 50 pesos por DAP

Ciudad Juárez— La tarifa del Derecho de Alumbrado Público (DAP) será única para el próximo año para las viviendas, comercio, industria y lotes baldíos, se aprobó ayer por la comisión de Hacienda.

De esta manera las cuentas de vivienda pagarán 50 pesos por bimestre; 400 pesos los comercios y 7 mil 500 la industria.

Además los lotes baldíos o predios rústicos, 180 pesos, y por sistemas de bombeo de agua potable y residuales, 2 mil 300 pesos.

“Se está dejando un cobro único en uso habitacional, va a ser igual para una casa pequeña que para una grande, y en el comercio también hay una cuota que está siendo pareja para todos, que se va a pagar sin ninguna diferenciación, para industrial también”, explicó el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.

Las tarifas del DAP fueron aprobadas junto con el anteproyecto de Ley de Ingresos 2022 por la comisión de Hacienda en una reunión extraordinaria.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que mañana lunes se proyecta realizar una sesión extraordinaria de Cabildo para aprobarla, y posteriormente enviarla al Congreso del Estado para su ratificación.

El Derecho de Alumbrado Público se cobra a todos los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en el recibo, mientras que los dueños de predios lo pagan al momento de liquidar el impuesto Predial.

Para el 2022 se proyecta recaudar 310 millones de pesos de DAP, se dio a conocer, ayer en la reunión de la comisión de Hacienda.

El secretario del Ayuntamiento explicó que las adecuaciones en la tarifa del DAP, ya que antes se aplicaban varias tarifas para vivienda, comercio e industria, se realizan por la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó preceptos de las leyes de ingresos de diversos municipios del estado.

“No es algo nuevo, este tema del asunto del Derecho de Alumbrado Público ha sido considerado inconstitucional desde hace ya alrededor de 15 años, entonces no es que esté diciendo la Corte que no se pueda cobrar el DAP, se puede cobrar y esto es porque si no, no iluminaríamos las calles”, expuso Ortiz Orpinel.

Explicó que con lo recaudado del DAP el Municipio paga la factura de la electricidad del alumbrado público de la ciudad.

Ortiz indicó que se estudió cobrar una sola tarifa para las 547 mil cuentas de vivienda, comercio e industria que hay en Juárez, y el cobro iba a ser de 120 pesos, aproximadamente para todos, lo cual no resulta factible, por ejemplo, para los ciudadanos que porila luz de su casa pagan 150 pesos.

“El punto principal es que no hay un cobro diferenciado, en este caso lo único que estamos haciendo como diferencia es en cómo está considerado el servicio contratado en la Comisión Federal de Electricidad el tipo de carga, es decir para uso habitacional, comercial y para uso industrial”, expuso el abogado del Municipio. En la Ley de Ingresos para el ejercicio 2021, el predio habitacional está divido en tres tipos, y el cobro del DAP va desde 40 y hasta 800 pesos para consumo especial, por bimestre.