Viven viacrucis usuarios de Correos de México

Correos de México en Ciudad Juárez ha estado marcado con el mal servicio de unos meses a la fecha, de acuerdo con usuarios de este servicio de mensajería.

Araceli, una de las clientas, dijo que tiene dos semanas atravesando por malos momentos debido a la falta de información y al mal servicio que presta esta empresa gubernamental que maneja la esfera federal.

Indicó que nunca contestan los teléfonos que se supone son de atención al público, además de que hay cambios de sucursales constantemente y no dan buena orientación sobre las guías de los envíos.

“Me cambiaron de sucursal; luego fui a otra muy retirada y ahí me dicen que mi paquete quedó en otra bodega…me dicen que allí en la pared está un mapa, pero parece que lo hizo un niño de kínder”, dice Araceli, que acudió hoy a la oficina ubicada en calle Tabasco e Ignacio Zaragoza, en Salvarcar, luego de que no le atendieron en la sucursal de la calle Centeno.

“Ahora me mandan que por el bulevar Independencia, que supuestamente ahí llegó el paquete, pero está como a 20 kilómetros de mi casa”, indicó la afectada.

En internet Correos de México tiene decenas de comentarios negativos de usuarios que requirieron este servicio, como en el caso anterior y la mayoría de las críticas son recientes.

“Pésimo servicio, en el seguimiento del número de rastreo en la página me aparece que van a mi domicilio y no me encuentran lo cual es MENTIRA, ni siquiera van, y al final termino yendo por mi paquete hasta la oficina. Además que sus repartidores súper nefastos y groseros”, pone Jessica, otra de las usuarias.

“He venido dos veces en días diferentes, dice que está abierto pero no lo está, si ya no está atendiendo deberían quitar la opción de este lugar”, refiere Tatiana.

“Fui a recoger un paquete y me salieron que se cambiaron de sucursal y el mapa que dan está muy mal puesto”, critica a su vez Rubén.

“La entrega es demasiado lenta ya estoy esperando 7 días, y los teléfonos no funcionan dicen que este teléfono no existe...??? Peor servicio de paquetería que existe en México”, se queja Marina, entre otros molestos usuarios de este servicio.