Viven un día como soldados

Ciudad Juárez— Vivir un día como soldados en la pista de obstáculos, tomarse fotos con las maquinarias y el helicóptero que se muestra en exhibición, fue aprovechado el fin de semana por familias juarenses que acudieron a la exposición de La Gran Fuerza de México que está próxima a terminar en las instalaciones de la Plaza de la Mexicanidad, donde mostraron su felicidad y orgullo por ser mexicanos.

Carmen Sánchez, una ciudadana que visitó la demostración junto con sus hijos, se impresionó por el equipamiento con que cuenta el Ejército mexicano, que pocas veces es conocido en el norte del país, dijo.

“Debemos de aprovechar, los niños aprenden cosas que no tenemos, están divirtiéndose mucho en todas las actividades que se les están apoyando, aparte están conociendo parte de los autos militares, que no tendrían oportunidad si no se llevaran a cabo, muy bonito todo, mucha historia”, opinó.

Junto con sus hijos, Carmen se unió a la larga fila que esperaba para tomarse fotografías en el helicóptero; las maquinarias, el adiestramiento de canes y la minipista de obstáculos fueron de sus actividades favoritas dentro de los 12 módulos que forman parte de esta presentación.

“Valorar su trabajo, su arduo entrenamiento, aislados de su familia, principalmente ellos tienen que salir de sus ciudades e ir a entrenarse lejos y todo lo que implica su entrenamiento, son personas que también nos ayudan a resguardar nuestras vidas en muchos de los desastres naturales, tanto en salud como seguridad, nos protegen”, manifestó.

Julio Carrillo Sánchez, teniente de infantería que forma parte de la minipista de obstáculos, apuntó que esta exhibición ha sido un gran éxito, pues han tenido la visita de escuelas y de menores que acuden con sus familias.

“Nosotros estamos representando el módulo de una minipista de combatiente a escala adecuada a obstáculos infantiles, estas pistas se encuentran en las instalaciones de unidades y dependencias para que se adiestre personal militar, fuerza de brazos, piernas y también mental. Aquí es representada a escala menor para que la pasen los niños”, expresó.

Ésta es una de las principales atracciones para los menores en donde se divierten pasando obstáculos como llantas en zigzag, rastreras, escaleras, salto de nivel o brincos.

“Nos brinda una gran satisfacción porque estamos brindándole con cariño los momentos de poder estar con los niños, tratamos de brindarles estas actividades, para que si en algún momento quieren ingresar a las Fuerzas Armadas ya se dieron una idea de cómo es el adiestramiento por lo menos a pequeña escala”, señaló el teniente Carrillo.

La Gran Fuerza de México estará hasta el día 2 de noviembre en las instalaciones de la Plaza de la Mexicanidad, ubicada en la avenida Heroico Colegio Militar y bulevar Juan Pablo II.