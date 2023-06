Viven un calvario por falta de agua

Ciudad Juárez.- Pagos de hasta 600 pesos mensuales por el agua en pipas, otros 400 pesos por la purificada, esperas de hasta una hora para el llenado de los garrafones y estrategias de reciclado –con la que se lava la ropa se limpian los pisos, por ejemplo–, son algunos de los costos reportados en las zonas de esta ciudad que carecen de acceso a la red de agua potable; la mayoría de éstas, en la parte sur de la ciudad.

“Se me hace mucho lo que gasto, se la compro a una pipa que pasa”, dijo Jorge Salinas, de 50 años y residente de la colonia Bello Horizonte, una de las quince colonias que, de acuerdo con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) carecen en esta ciudad de acceso al recurso.

“Yo recibo escombro y madera y de ahí saco, porque no tengo un sueldo fijo”, agregó el afectado por la falta del recurso.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) agregan que se trata de colonias como la Kilómetro 27 y 28, Granjas de San Rafael, La Campesina y Villa Esperanza, entre otras, donde viven 15 mil personas en la ciudad. La JMAS, asimismo, indica que para esta población se cuenta con 40 pipas con las que se entrega el líquido.

Salinas debe pagar por el suministro de agua a una pipa que pasa por la carretera del kilómetro 3, que le cobra 25 pesos por cada tambo de 200 litros. Él compra dos contenedores, tres veces por semana, y hasta tres garrafones de agua con un costo de 32 pesos cada uno.

En el expendio de agua ubicado en el kilómetro 29, se le proporcionan a cada persona dos garrafones de 20 litros diariamente, y también se dota a escuelas y comedores del área, dijo Ezequiel Nevárez, el guardia encargado del lugar.

Comentó que se abre de lunes a sábado, de 7:00 de la mañana hasta las 11:00 de la mañana, y de 3:00 hasta las 7:00 de la tarde.

“Hay desabasto de agua, nos dejan una pipa diaria de agua, pero no alcanza para toda la gente; nosotros repartimos hasta que se termina, no se está dando abasto, y luego como no se abre los domingos con estos calorones hay mucha demanda”, dijo el empleado del expendio.

Mencionó que una pipa contiene 10 mil litros de agua, por lo que consideró que es necesario dos pipas, una para cada turno.

“Déjenos llenar uno cada quien, no sea malito, estamos esperando desde hace una hora”, dijo Adilene Quintero, a quien debido a la larga fila en el expendio sólo le dieron oportunidad de llenar un garrafón, momentos antes de cerrar el local.

Quintero debe caminar 15 minutos de ida y vuelta para poder cargar el líquido, ya que en el pozo cercano al kilómetro 29 también carece de agua.

Gloria Hernández, quien vive en la calle Del Árbol, acudió desde el kilómetro 27 para llevarse el recurso. En su zona, las pipas tardan hasta quince días para pasar, y debe comprar garrafones extras para su hija y ella.

A ella, le proporcionan dos mil litros de agua, que no son suficiente para hacer todas las labores domésticas y de higiene personal.

“En mi casa reciclo el agua de la regadera, la del sink y la lavadora, la dejo para regar mis árboles, y para todas las cosas de la casa”, dijo la entrevistada.

Mencionó que debe ir hasta el kilómetro 20 para comprar de tres a cuatro galones por semana de 20 litros, de 30 pesos cada uno, y en ocasiones dos veces, cuando el calor es más fuerte.

