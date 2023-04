Viven trauma niños migrantes

Ciudad Juárez.— El incendio ocurrido en el Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez no sólo afectó a quienes se encontraban dentro de la estancia provisional, sino también a sus familias y a otras niñas, niños y adolescentes (NNA) que están llevando a cabo sus propios procesos migratorios, explicó Aurore Brossault, experta en Salud Mental y Apoyo Psicosocial del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

“Después de situaciones trágicas como la de Ciudad Juárez, encontramos a niñas, niños y adolescentes con impactos emocionales tales como: irritabilidad, desánimo, llanto sin razón aparente, agresividad y miedo”, luego de siniestro ocurrido el pasado 27 de marzo en el edificio federal ubicado junto al puerto fronterizo Lerdo, en donde perdieron la vida 40 personas migrantes y 27 más resultaron con lesiones por quemaduras o intoxicación.

La experta explicó que las afectaciones que dejó la tragedia en este grupo de población pueden pasar inadvertidas porque no se consideran víctimas directas, ya que generalmente se cree que no se dan cuenta de la situación, además de que suelen expresar sus emociones de forma muy distinta en comparación con las personas adultas.

“Por su pensamiento concreto y sus grandes capacidades para imaginar, niñas, niños y adolescentes sacan de tragedias como la de Ciudad Juárez conclusiones que pueden generar sensaciones de mucho miedo e incertidumbre. Por ejemplo, es posible que imaginen que si las personas que murieron en el incendio eran migrantes, ellos y ellas mismas, por ser migrantes, también podrían morir en un incendio”, destacó.

Si además las personas adultas no les explican y no les escuchan, “como suele suceder”, no tendrán acceso a información y acompañamiento que les permita dimensionar y procesar lo sucedido, agregó.

Según estimaciones del Consejo Estatal de Población (Coespo), actualmente se encuentran en Ciudad Juárez alrededor de 15 mil personas en situación de movilidad, de las cuales el 30 por ciento podrían ser NNA, procedentes tanto de México como de otras nacionalidades, principalmente Venezuela.

Algunos de ellos incluso acampan frente a las instalaciones del INM, en donde ocurrió el incendio y donde decenas de personas continúan dentro de casas de campaña con la exigencia de justicia; otros más se encuentran en albergues, hoteles, casas de renta y casas o edificios abandonados.

“Este dolor emocional contribuye a agravar aún más una situación que ya de por sí es dolorosa. Niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, al no tener garantizada su seguridad y la protección de sus derechos, se ven expuestos sistemáticamente a diversos factores de riesgo que pueden comprometer su integridad o incluso su vida. Ejemplo de ello es la separación familiar por detenciones arbitrarias que, sin duda, repercuten seriamente en su salud mental y bienestar, porque lo viven como un choque violento, una herida abierta en el plano psicológico”, señaló Brossault.

En este contexto, los NNA sufren carencias afectivas e inclusive muchos hacerse cargo de sus hermanitos y hermanitas, suponiendo una enorme carga de ansiedad y angustia porque han de “madurar” demasiado pronto.

“No podemos olvidar que un número importante de estos niños, niñas y adolescentes han vivido situaciones de terror inimaginable en sus trayectos y tuvieron y siguen teniendo que elaborar multitud de pérdidas, lo cual puede suponer alteraciones duraderas en su desarrollo si no reciben el apoyo oportuno y adecuado”, señaló la experta.