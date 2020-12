Viven Nochebuena virtual

Cortesía

Ciudad Juárez— La pandemia por Covid-19 no sólo cambió la manera de trabajar y estudiar de los juarenses, sino que también modificó la forma de celebrar cumpleaños, bodas y otros festejos, por lo que con la intención de prevenir contagios, hay quienes optaron por llevar ayer la fiesta de Nochebuena completamente ‘online’.

Óscar Ortega, director general de Core Group Solutions, asociada a Amazon Web Services (AWS) y Microsoft, explica que debido a la situación que prevalece en la ciudad con motivo del coronavirus, muchos juarenses optaron por usar diferentes dispositivos para festejar las fechas navideñas a distancia, a través de diferentes plataformas digitales.

“Lo primero que se deben preguntar antes de realizar una sesión de este tipo con su familia es, ¿qué tipo de plataforma voy a usar? Existen plataformas como Zoom, Meet, Teams, Skype o WhatsApp; lo importante es asegurarse de que la herramienta seleccionada permite a todos mis familiares conectarse adecuadamente, esto es porque hay algunos softwares que únicamente dejan vincularse a dos, ocho o más de mil personas”, comentó.

Otra de las recomendaciones es definir la manera en que se realizará la conexión, ya que en algunas aplicaciones, como Skype, se debe llamar uno a uno a los miembros del grupo para hacer el enlace, mientras que otras plataformas como Meet o Zoom generan un código que debe enviarse a los invitados para que ellos puedan unirse a la sesión.

“Si la conexión es a través de código, es importante asegurarse de que mis familiares lo reciban con anticipación; también hay que ser cuidadosos de no divulgar el acceso en redes sociales, donde personas ajenas a la reunión podrían ingresar y compartir contenido inapropiado y ofensivo para la familia”, dijo.

“También es ideal que la plataforma que se vaya a usar permita al coordinador de la sesión aceptar a más miembros a la reunión, es decir, que el invitado no ingrese de manera automática, sino que acceda a través de un permiso”, agregó.

Respecto al dispositivo, Ortega recomendó a los usuarios evitar el uso de aparatos del trabajo, con la intención de prevenir accidentes como daños físicos al mismo o la pérdida de información importante.

“Lo más recomendable es utilizar dispositivos personales, no importa la marca que se tenga en casa, lo ideal es usar aquel aparato que sepamos utilizar perfectamente, ya sea teléfono celular, tablet o computadora, siempre y cuando soporte la aplicación que se vaya a utilizar”, afirmó.

Asimismo, es importante que antes de programar una sesión o ingresar a una, se verifique que la cámara, micrófono y bocinas del dispositivo funcionen correctamente, de lo contrario, se podría tener una mala experiencia.

En cuanto al tema de ciberseguridad, Ortega destacó no compartir ningún tipo de información financiera, así como mensajes de carácter íntimo para evitar cualquier conflicto. “Sabemos que en estas reuniones habrá personas de confianza, pero sin importar si son mi familia o no, lo ideal es no compartir información financiera, mucho menos relacionada con tarjetas de crédito o débito, también no dar claves o contraseñas de cuentas y por otra parte, evitar enviar mensajes íntimos, sobre todo en el caso de parejas”, dijo.

