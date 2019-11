Viven migrantes momentos díficiles a causa de la lluvia

Aunque buscaron estrategias para no inundarse como crear caminos de desagüe en la tierra, debido a la lluvia, la noche del martes y la madrugada de ayer fueron de los momentos más difíciles para los migrantes mexicanos que acampan junto a los puentes internacionales de Ciudad Juárez, aseguraron.

“Teresa”, una mujer originaria de Guerrero, quien acampa junto a su esposo y a sus hijos de cuatro y 10 años en el parque El Chamizal, cerca del puente internacional Córdova-Américas, mostró cómo hicieron pequeñas zanjas entre la tierra alrededor de sus casas de campaña, para desviar el agua.

“No llovió tanto como la vez pasada que cayó granizo, pero sí fue difícil porque no podía dormir estando al pendiente de que no se nos fuera a meter el agua”, confesó la migrante quien vive a la intemperie desde hace casi dos meses con su familia, con la esperanza de poder huir a Estados Unidos de la violencia que asegura se vive en su lugar de origen.

A diferencia del pasado martes 5 de noviembre, cuando cayó granizo en la ciudad, esta vez la lluvia no fue tan fuerte, pero sí generó preocupación entre los migrantes, comentó “Teresa”.

“Como no llovió tan recio gracias a Dios no nos mojamos tanto, pero como hay partes que se inundan tenemos que abrir las zanjas para que no quede estancada el agua. Siquiera ahora no nos mojamos, la otra vez la casa y las cobijas y todo andaban en el agua, pero ahora sí los niños durmieron bien”, aseguró.

Pero aunque sus hijos durmieron, el temor a volverse a inundar los hizo a ella y a su esposo permanecer alertas toda la noche.

“Nos levantábamos, pero checábamos que el agua sí corría, sí nos ayudó para que el agua corriera”, comentó quien desde que llegó ha comprado primero la casa de campaña y luego lonas de plástico para poder protegerse de las bajas temperaturas que han vivido en la ciudad.

Dos mujeres migrantes más, originarias de Zacatecas, explicaron ayer mientras cocinaban que las zanjas que hicieron alrededor de sus casas de campaña sí las protegieron.

“La otra vez fue un ratito, pero bien fuerte. Y ahora fue toda la noche, pero más despacio. Aunque la tierra sí se mojó mucho más, porque se humedece todo abajo, ahora quien sabe cómo nos vaya porque a nosotros nos dijeron que hoy (ayer) y mañana (hoy) también iba a llover”, comentó una de las dos mujeres, quienes pidieron no publicar sus nombres.

Ayer durante la mañana, los connacionales aprovecharon la salida del sol para poner a secar sobre tendederos y árboles su ropa y cobijas.

Desde el martes, la dirección de Centros Comunitarios del Municipio apoya a los mexicanos con brigadas móviles de salud que incluyen revisiones dentales y reparto de medicinas.