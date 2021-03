‘Viven familias un calvario’

Omar Morales / El Diario de Juárez / Lugar donde fueron encontrados restos humanos hace cuatro meses en Casas Grandes

Ciudad Juárez— La tardanza en la identificación de las 11 osamentas localizadas hace cuatro meses en el ejido Guadalupe Victoria, municipio de Casas Grandes, es un ejemplo del calvario que viven las familias de los desaparecidos y de la falta de voluntad de las autoridades, lamentó Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres.

“Esta situación de la localización de estas osamentas nos remite a un tema de una exigencia permanente, el que tú no sepas a quién le pertenecen esas osamentas es una cosa espantosa… y me parece que es una situación tremenda, a veces me parece que hay una incompetencia para resolver y sí creo que en buena medida se requiere reforzar la voluntad política”, señaló la activista.

Marrufo recordó a Ricardo Alanís y a Olga Esparza, padres de Mónica Janeth Alanís, víctima de desaparición y feminicidio en Ciudad Juárez, quienes cuando sabían del hallazgo de restos óseos “siempre estaban preguntando y estábamos pidiendo que se diera la información”.

También señaló que restos de mujeres desaparecidas han permanecido por años en el Servicio Médico Forense (Semefo), mientras sus madres las buscan.

“En este caso (de las osamentas de Casas Grandes) yo sí creo que el Gobierno del Estado puede hacer las gestiones, pero sí es competencia del Gobierno federal el resolver el asunto, que se puedan identificar esos restos. Ya hay un protocolo muy claro que se ha establecido, con las sugerencias del Equipo Argentino de Antropología Forense. La Fiscalía ya tiene forma de hacer rápido el trabajo de identificación”, apuntó.

Marrufo también destacó la ausencia de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), ya que no se les ha dado a conocer a las familias si las víctimas localizadas en fosas clandestinas son hombres o mujeres.

“Ellos ni siquiera voltean a ver a Juárez en cuanto a las investigaciones de niñas y mujeres desaparecidas, hace tres años declinaron las investigaciones que tenía la Fevimtra, porque dijeron que no tenía competencia federal, cuando sí había mucho sustento”, denunció.

La activista destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, además de que el Gobierno federal cuenta con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), creada a partir de la Ley General de Búsqueda.

El hallazgo de las 11 osamentas en noviembre del año pasado se convirtió en una esperanza principalmente para las familias con una persona ausente en Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, de conocer finalmente el paradero de su ser querido, pero también para los integrantes del Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia de Ciudad Juárez; sin embargo, cuatro meses después no han logrado obtener ningún tipo de información.