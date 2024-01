Viven entre la madera y el cartón

Ciudad Juárez.- Después de recibir el apoyo de la comunidad para que Debanhi Julieth Ibarra Gutiérrez, de 3 años, tuviera una cirugía para taparle un conducto en el corazón, su familia nuevamente pidió la solidaridad de la población para reunir muebles para la nueva vivienda que le prestaron para vivir.

Yajaira Natalí Gutiérrez Castillo, madre de la menor, contó que estuvo en un albergue por unos meses luego de llegar de Saltillo, Coahuila, debido a la violencia que sufría de su esposo, pero debió cambiarse a un cuarto de madera y cartón ubicado en la colonia Juanita Luna, mientras consigue un trabajo formal.

Su hija nació prematura, a los cinco meses de gestación en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el Hospital del Niño; sin embargo, desde hace tres meses regresó a Ciudad Juárez para que su hija fuera atendida.

Fue con las aportaciones de la comunidad que Debanhi logró ser intervenida quirúrgicamente hace un casi un mes en la ciudad de Monterrey, en donde también recibió apoyo de la Fundación Cardio Chavitos.

Yajaira vive con sus dos hijas, en un cuarto con techo y paredes de madera forradas de cartón y sin servicio de electricidad y agua, en donde pasa las noches heladas junto a sus dos pequeñas.

Ella trabaja cuatro días limpiando casas, y desea encontrar un empleo estable, pero lo que le impide es la falta de recursos económicos para tramitar algunos documentos, mencionó.

Además, Debanhi debe asistir a revisiones para monitorear su corazón por lo menos cada año, ya que sólo tiene dos de las tres válvulas.

“Si hay quien me pueda apoyar con una camita que ya no ocupe, y con un trabajo, porque la verdad ahorita no tengo nada para mis niñas”, comentó.

Para apoyar, los interesados pueden llamar a la línea (844) 327–5724.