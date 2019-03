Viven entre hundimientos, baches y fugas de agua

Habitantes de las calles Violetas y Cobre de la colonia Bellavista narraron que tienen cerca de dos meses de habitar entre fugas, malos olores, baches y un hundimiento que no han podido reparar, a pesar de que los vecinos lo han intentado.

En el sitio se penetran los fétidos olores que emanan de una alcantarilla, el cauce de agua sucia recorre toda la cuadra sobre la calle Cobre y se extiende hasta la Dalias por la orilla de la banqueta, donde ya se puede ver el lodo con moho y el agua tiene un color verdoso que también está en los baches.

En el centro de la calle hay un hundimiento de aproximadamente 2 metros y medio de ancho por tres y medio de largo, resguardado por dos neumáticos con cinta amarilla de precaución, pero en su interior se puede apreciar que el agua también se ha tornado verde y hay basura estancada.

“Desde finales de enero está así, vinieron a cavar un hoyo muy grande, y luego muy seguido se caían los carros porque no había ni esto de las llantas y después aquí los mismos vecinos se pusieron a taparlo, ya llevan como la mitad pero todavía quedó abierto”, expresó Meredith Lechuga, afectada.

La entrevistada comentó que en la zona hay problemas de drenaje y aunque lo han reportado, no hay cambios positivos relacionados con las condiciones de las calles.

“Nos afecta el olor más que nada, cuando hay más sol, más calor, el olor es muy fuerte, ahorita no es nada, hay veces que se llena el charquerío y nosotros no podemos ni estacionar la camioneta porque no hay forma de bajarnos, se llena horrible de agua”, mencionó.

También agregó que les preocupa que esto pueda ser un foco de infección, ya que por fuerza deben pisar el agua o tierra del drenaje y es desecho que ingresa a sus hogares.

Otro habitante del sector mencionó que seguido se veía a los vecinos ayudar a conductores que quedaban atrapados en sus autos por el hundimiento, y que fueron los mismos habitantes los que intentaban tapar el agujero y colocaban banderas para alertar a los guiadores.

“Es a fuerzas que tenemos que pisar y pasar, se nos llenan los pantalones a veces los zapatos, y la verdad sí es preocupante de alguna infección que pueda traer el drenaje”, señaló.

Los agujeros y baches están sobre la calle Violetas, donde también se observan diversas cuarteaduras y rompimiento de la carpeta asfáltica.





