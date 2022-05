Viven con los recuerdos de sus hijas ausentes

Ciudad Juárez.— Con el dolor de la ausencia de sus hijas, madres de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez vivirán este Día de las Madres en la exigencia de justicia hacia las autoridades.

Los recuerdos de los 10 de mayo que vivieron junto a ellas, las serenatas, las flores y los abrazos que nunca volvieron a recibir se unen hoy a la lucha y la esperanza de poder encontrarlas, de lograr justicia y de prevenir que otras madres sean separadas de sus hijas.

“No estamos completas si nos falta una hija. Dios nos ha ayudado a saber vivir con ese dolor y con esta desesperación. Tratamos, aunque a veces no podamos, ser fuertes por nuestros otros hijos, pero es muy duro, pero ya no es lo mismo, ya no se vuelve a celebrar igual nunca”, confesó Lucy Muñoz, madre de Nancy Iveth Navarro Muñoz, quien desapareció el 13 de julio de 2011, a los 18 años de edad.

Nancy vivía al norponiente de la ciudad con su hija de un año y medio de edad, con sus padres y sus hermanos de entonces 13, seis y cuatro años de edad, hasta que esa mañana salió de su casa en busca de trabajo en el Centro de la ciudad.

Un día antes, el martes 12 de julio, ella y su mamá vieron en un negocio de telas en el Centro de la ciudad que buscaban una empleada, por lo que al día siguiente ella salió de su casa a las 11:00 de la mañana para dejar su currículum, pero nunca regresó.

“Ella me daba mi regalo, íbamos a comer todos en familia y nos la pasábamos muy bien, pero pues ahora ya no”, dijo al recordar que su hija sólo pudo celebrar un año con su hija el Día de las Madres.

Tras más de 11 años de búsqueda y dolor, Lucy pidió a las autoridades que no dejen de buscar a sus hijas, y aseguró que ellas no pararán su lucha hasta encontrarlas.

“No hay avances, nada, nada, nada. Que nos den una esperanza de que van avanzando y que van a encontrar. Y si no vamos nosotras, ellos menos nos hablan (…) y no se vale porque son vidas humanas, son nuestras hijas y las queremos de regreso con nosotros, ya son muchos años”, reclamó la mujer que ahora cuida de la hija de Nancy, quien ya tiene 12 años de edad.

“Ahí empieza mi temor otra vez, ya esto me dejó marcada para siempre. Y cada día le pido a Dios que no permita que me vuelva a pasar otra tragedia así”, confesó la madre, con el rostro de su hija plasmado en una playera blanca, a la altura del pecho.

‘Nunca la dejaré de buscar’

Luz Angélica Mena Flores nació el 7 de febrero de 1989 en el Hospital de la Familia (Femap), recordó su mamá, Luz del Carmen Flores, quien pidió a las autoridades y a la comunidad que se solidaricen en su búsqueda y no le pidan que la olvide, porque la llevó nueve meses en su vientre y nunca la dejará de buscar.

Luz Angélica también salió de su casa en busca de trabajo, iba a llevar una solicitud a una tienda de ropa ubicada también en el Centro de la ciudad, pero nunca regresó a casa y su teléfono siempre estuvo apagado.

Ella desapareció el 4 de agosto del 2008, a los 19 años de edad. Desde ese día, cada Día de las Madres “es bien difícil estar presente y tener la mente en otro lado”, confesó su mamá, quien sabe que el resto de sus hijos también tiene el derecho de tenerla, pero en un día como éste, la ausencia de su hija se hace más presente, sin que pueda abrazarla.

“Yo tuve seis hijos, uno murió, pero sé en dónde está, voy en sus cumpleaños, voy en diciembre… sé en dónde está. Y Angélica, que de los seis era a la que no se le olvidaba ninguna fecha, ninguna, entonces para mí es bien difícil”, recordó.

Cada 10 de mayo, “Angélica llegaba con una grabadora, que se usaba antes; una vez con unos músicos, otra vez ella y sus amigas, pero cada año ella me regalaba algo diferente. No eran regalos, pero era su presencia, su cariño. Es muy triste para mí no tenerla presente, yo creo que yo ya ni tengo lágrimas. Y en un día tan especial es más difícil”, confesó.

Después de 13 años de búsqueda, Luz del Carmen platica con las pesquisas de su hija, confesó, quien al no ver avances en su búsqueda se siente “llena de impotencia y desesperación”.

Ya no hay rosas rojas

Para Norma Laguna, hoy también es uno de los días más difíciles al recordar que cada Día de las Madres Idalí le regalaba una rosa roja, hasta que la desaparecieron y la alejaron de ella.

“Si la volviera a ver la abrazaría hasta cansarme, hasta que ya la dejara sin aliento, porque cuando ella se fue yo nunca pensé que ella nunca iba a regresar. Pero mi amor siempre va a estar para ella, aunque no lo entiendan; siempre la voy a querer, la voy a amar y la voy a recordar en donde quiera que ande”, dijo la madre, quien confesó “ya no estar completa” porque siempre le va a faltar su hija, víctima de feminicidio en esta frontera.

Idalí Juache Laguna tenía 19 años cuando la mañana del 23 de febrero de 2010 salió de su casa para ir a visitar a un familiar al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Juárez, ubicado en la calle Barranco Azul. Pero días antes había olvidado un anillo en una agencia de modelos en la que había hecho un comercial, por lo que le había comentado a su mamá que iba a ir por él. Su mamá asegura que fue ahí donde desapareció.

Después de permanecer dos años como desaparecida, elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) encontraron parte del cráneo de Idalí en el Arroyo El Navajo, pero fue hasta diciembre de 2012, después de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) le confirmó que los restos sí pertenecían a su hija, cuando Norma decidió enterrarlos.

El dueño de la agencia de modelos era Camilo del Real Buendía, acusado de haber cometido los delitos de homicidio y trata en perjuicio de 11 jóvenes cuyos restos óseos fueron localizados en el arroyo El Navajo, pero quien fue dejado en libertad en enero de 2019, por lo que su madre sigue exigiendo justicia.

Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Chihuahua permanecen 3 mil 467 personas desaparecidas, entre ellas 159 mujeres y 754 hombres en Ciudad Juárez, cuyas madres siguen esperando su regreso.