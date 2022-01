Viven bajo el ala del ruido

Ciudad Juárez.— Son las 6:00 de la mañana y la señora Irma Mejía se despertó a causa del ruido de un avión que despegó muy cerca de su casa, pero eso ya no es molestia para ella, pues tiene más de 11 años viviendo en la colonia Joaquín Castellanos, en donde escuchar los despegues y llegadas de las aeronaves se ha convertido en parte de su día a día.

Sin embargo, dicho ruido sí le afecta a su hijo, quien es muy pequeño y cuenta con una discapacidad, por lo que pone sus manos en sus oídos para intentar minimizar las fuertes ondas de sonido, pues esto le genera nerviosismo y miedo.

Además, Irma tiene una tienda de abarrotes, desde donde se puede ver a lo lejos la llegada de los aviones y avionetas, aunque estas últimas son menos recurrentes, dice que tienen sonidos diferentes por eso sabe identificarlas sin siquiera verlas.

“Se acostumbra uno, de primero cuando llegué a vivir aquí hace once años sí era molesto, pero ahorita ya no, nada más por mi hijo, que se tapa los oídos y me dice que no lo aguanta, se pone como nervioso o asustado”, expresó la madre de familia.

Agregó que los aviones generan otro tipo de inconvenientes aunque son mínimos, como cuando está en su casa viendo la televisión y se pierde la señal por momentos o por el ruido que emiten no escucha con claridad sus programas.

Alonso Ríos, quien es presidente del Consejo Consultivo del Colegio de Médicos de Ciudad Juárez, mencionó que hay varios estudios que comprueban que las personas que viven muy cerca de un aeropuerto pueden presentar daños en la salud por el fuerte ruido que generan las turbinas, y se pueden presentar daños en la audición de las personas.

Aunque este tipo de problemas se pueden presentar con cualquier tipo de ruido excesivo, el médico puso como ejemplo el uso constante de los audífonos que se han popularizado en la población más joven.

Explicó que la contaminación del sonido puede ocasionar múltiples trastornos neurológicos en donde el cerebro tiene una inflamación, y es cuando se presenta la disminución auditiva en las personas.

“No se puede negar que el ruido que ocasionan las turbinas de los aviones causa daño neurológico y daño a la audición de las personas, es un hecho y está científicamente comprobado. Aquí en Ciudad Juárez el tráfico aéreo no es tanto como para considerar que ya hubiera un problema realmente y pensar en la reubicación del aeropuerto”, apuntó Ríos.

Daniel Alonso Cruz Burciaga es otro de los ciudadanos que viven cerca del aeropuerto Abraham González de esta ciudad. Él y su padre, el señor Apolinar Cruz Vázquez, suelen platicar afuera de su domicilio en donde se alcanzan a ver los aviones en las alturas.

Detallaron que con el paso del tiempo se han acostumbrado a los fuertes ruidos, y ya no les incomoda como antes, y ya saben identificar cuando está cerca un avión por la manera en que comienzan a vibrar las ventanas.

“Los ruidos son muy fuertes, y hacen vibrar toda la casa prácticamente, igual los despegues se escuchan, pero es solamente cuando salen”, mencionó Daniel.

En otro de los negocios de la colonia Joaquín Castellanos está la tortillería ‘Yaqui’, que ya tiene muchos años ofreciendo sus productos a los vecinos de este sector, donde narraron cómo es vivir cerca de un aeropuerto.

Sergio Cortés, quien es ambientalista, explicó que medir los decibeles de ruido que se generan con el aeropuerto de esta ciudad puede ser una tarea complicada, pues existen ruidos alrededor que pueden afectar como el tráfico.

“Para que el ruido pueda tener un efecto debe ser continuo o muy cercano al receptor, por eso la gente de campo en los aeropuertos utiliza audífonos para mitigar el ruido y por eso en la población en general se cuida mucho que no afecte”, detalló.

Aunque también indicó que todo ruido intenso puede causar un daño en la salud auditiva de las personas, sobre todo los sonidos que se generan durante la noche que son los que tienen mayor impacto.

Explicó que como profesionista, se ha dedicado a medir el ruido en ciertos sectores laborales con el propósito de disminuir el impacto en las personas, y dentro de los trabajos realizados se encuentra el aeropuerto de Ciudad Juárez.

“Se toman medidas de ingeniería para poder disminuir el impacto de ruido en las personas y el aeropuerto es uno de ellos, se delimitan con barras perimetrales a una altura suficiente a nivel de piso que el ruido al momento de ser emitido por las turbinas, despegues, o por las mismas ráfagas de viento que se generan, forman esa valla”, detalló.

Jaqueline Olivas, quien es comerciante en dicha tortillería, mencionó que al recibir visitas de familiares éstos se sorprenden por descubrir la cercanía que tienen con los aviones, aunque para ellos ya se ha convertido en algo muy normal.

“Ya ni volteamos cuando pasa un avión o nos quejamos por el ruido. Han venido familiares y se sorprenden de que vivimos cerca de un aeropuerto, pero como ya estamos acostumbrados ya no nos molesta”, dijo la mujer.

Agregó que antes el mismo ruido de las turbinas le molestaba, pues se le dificultaba poder dormir por el ruido de las ventanas, pero ahora se ha convertido en algo con lo que ha aprendido a vivir.

El presidente del Consejo Consultivo del Colegio de Médicos de Ciudad Juárez, mencionó que si bien es cierto que los aeropuertos deben estar ubicados a las afueras de las ciudades, el Abraham González ha quedado en medio, pues “prácticamente lo absorbió la mancha urbana”, dijo.