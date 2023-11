Viven bajo alto riesgo en zona de ladrilleras

Ciudad Juárez.- Ante la falta de supervisión y vigilancia, ladrilleras asentadas en la colonia Kilómetro 20 mantienen grandes cantidades de madera y aserrín expuestas en la vía pública. En un recorrido realizado por El Diario se observó que persiste la quema de este material a unos cuantos metros de un fraccionamiento.

Residentes del sector dijeron estar acostumbrados a ver los hornos encendidos e inhalar el humo que se genera, incluso dijeron desconocer si esta actividad es nociva para la salud.

“Siempre he vivido aquí, no sé si me hace daño o no el humo”, dijo Joel, un adolescente que salió de su casa al escuchar pasar el auto con la venta de tortillas a domicilio.

El Diario consultó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) de Gobierno del Estado y a la Dirección Municipal de Ecología respecto a la vigilancia de estas fábricas y el personal de ambas dependencias se señaló mutuamente como la autoridad responsable de la vigilancia de la operación de las ladrilleras.

Este es un problema que existe desde hace muchos años en la ciudad, establece el archivo periodístico.

El Plan Estatal de Desarrollo 2006-2010 tenía como objetivo frenar las tendencias de deterioro ecológico que observaban por lo que buscaban que el desarrollo económico se hiciera compatible con la protección y conservación de la biodiversidad y con ello elevar los niveles de bienestar social y mejorar la calidad de vida de la población.

Las autoridades y el sector ladrillero, conformado por 11 zonas que operaban 300 ladrilleras diseminadas por toda la ciudad, acordaron que para las quemas utilizarían como combustible: gas, aserrín de madera no tratada y pedazos de manera no tratada con pintura y tienen prohibido utilizar aserrín o trozos de madera tratada o pintada, telas, plásticos, llantas, cáscara de nuez, orégano, estiércol, aceites, solventes y otros residuos.

Sin embargo, en este acuerdo no menciona nada en particular sobre el resguardo del material a utilizar para cocer el ladrillo, por lo que actualmente cada ladrillera dispone de la madera a su criterio, aunque esto implique utilizar banquetas o calles, como se observó en la colonia Kilómetro 20.

Aunque sí precisa que la autoridad responsable de la vigilancia es la Sedue.

Para el 2013 la Sedue presentó una propuesta al sector ladrillero para reubicar a los ladrilleros a una zona que se encontraba fuera de la mancha urbana en un predio propiedad del Estado que contaba con una superficie de 50 hectáreas.

El proyecto era crear un centro ladrillero con 304 lotes con una superficie de 800 metros cuadrados cada uno, el cual se ubicaba en el kilómetro 16 de la carretera a Casas Grandes y que utilizaran hornos ecológicos, sin embargo, este proyecto nunca se concluyó y de momento la vigilancia a estas ladrilleras es escasa, se observó.