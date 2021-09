Vive viacrucis burocrático tras muerte de su pareja

Ciudad Juárez— Mientras que el Consulado de Venezuela en México se niega a enviar a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) la documentación necesaria por paquetería, la pareja del venezolano Miguel Ángel Castillo Salvino, quien murió en esta frontera el pasado primero de septiembre, teme que su cuerpo sea enviado a la fosa común.

El hombre de 48 años de edad llegó en 2020 a esta frontera, donde en enero de este año le destaparon cinco arterias del corazón, y el pasado primero de septiembre murió en el Hospital General a causa de un paro respiratorio, pero debido a que sus hijos están en Venezuela y a que el Consulado de aquel país sólo envía la documentación vía correo electrónico, su cuerpo ya suma hoy 25 días en el Servicio Médico Forense (Semefo).

“Lo primordial para la Fiscalía es la entrega de los cuerpos a los familiares, pero se tiene que seguir el protocolo, se tiene que seguir y recibir todos los documentos en originales, no en copias”, informó el vocero de la FGE en el Distrito Zona Norte, Alejandro Ruvalcaba.

Castillo Salvino se casó en 2018 con una mexicana y llegó a Ciudad Juárez en 2019, pero en 2020 se divorciaron debido a que él tenía una discapacidad, explicó la juarense Nora Guadalupe Mena, su pareja cuando murió.

Explicó que el Consulado de Venezuela en la Ciudad de México realizó todo el trámite para la identificación oficial del cadáver de Castillo Salvino, pero aunque sus hijos enviaron sus actas e identificaciones oficiales, así como una carta donde piden que el cuerpo le sea entregado a ella, toda la documentación se hizo llegar a la FGE a través de correo electrónico; sin embargo, la autoridad estatal pide los documentos oficiales en físico.

“La cónsul de Venezuela dice que no están enviando documentos en físico… y que ya le envió la documentación por correo electrónico (a la FGE) a través de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y el Ministerio Público me dice que después los hijos pueden reclamar el cuerpo, pero ya están todos los documentos, sólo que los quiere en físico”, pero la Fiscalía no acepta ni documentos digitales ni una videollamada certificada, lamentó.

A través de redes sociales y a través de este medio, la mujer pidió ayer el apoyo de ambas instancias para poder recuperar el cuerpo.

de su pareja, a quien busca cremar para llevar en diciembre a Venezuela, y poder entregar las cenizas a sus hijos.