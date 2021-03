Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Al grito de “vivas nos queremos” y “ni una asesinada más”, cientos de mujeres marcharon ayer por las calles de Ciudad Juárez para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Con la presencia de niñas y adultas mayores, las participantes salieron del monumento a Benito Juárez y marcharon hasta la Cruz de Clavos, ubicada en el puente internacional Paso del Norte, en donde permanecieron por más de una hora.

Protegidas con cubrebocas, pañuelos morados, cartulinas y cantos, unas 400 mujeres iniciaron la marcha separatista “Juntas nos cuidamos”, a la que convocaron 13 colectivos feministas en el marco de las jornadas por el 8 de Marzo.

La consigna fue no hacer intervenciones con aerosol, por la seguridad de las niñas y adultas mayores, ya que dijeron temer ser detenidas, aunque esta vez sólo estaban resguardadas por agentes de Seguridad Vial, policías municipales capacitados en cuestiones de género y personal de Derechos Humanos del Municipio.

Conforme avanzaban por las calles y avenidas Vicente Guerrero, Constitución, 16 de Septiembre y Juárez, se fueron sumando más mujeres, hasta rebasar las mil personas.

“Quiero seguir soñando” era el letrero que lleva en el pecho Aurora de 2 años, mientras que Jimena y Jade de 5 y 9 años levantaban el puño para exigir seguridad para ellas y para las mujeres de su ciudad.

“Somos las voces que nunca se callarán, somos las voces de las que ya no están”, “hay que abortar a este sistema patriarcal”, “vivas, libres y sin miedo”, “nos quitan tanto que acaban quitándonos el miedo”, eran parte de los letreros que portaban las mujeres durante la manifestación que mantuvo cerrado el cruce internacional por cerca de dos horas.

“¿Cuántas más van a seguir asesinando?, ¿cuántas más mujeres van a seguir desapareciendo?, ¿cuántas?, ¿cuándo la autoridad va a empezar a trabajar? Yo quiero que mi hija vuelva a ese hogar, vamos a cumplir 12 años de no saber de ella, pero aquí estamos en la lucha, aquí estamos levantando la voz”, dijo frente a la Cruz de Clavos Martha Rincón, madre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo de 2010, a los 14 años de edad.

En los límites de la frontera con Estados Unidos, las participantes también entonaron el corrido feminista de Chihuahua, acompañadas por tambores.

“En mi tierra feminista que es Chihuahua, es la tierra que llena de alegría, aquí está la vida mía y aquí está mi corazón… que vivan en Chihuahua las mujeres con amor”, entonaron las niñas y mujeres.

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “la lucha sigue y sigue”, “no que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, “justicia”, “a mí me cuida mi mamá, pero ¿quién cuida a mi mamá?”, fueron parte de las consignas de las feministas, activistas y mujeres que decidieron unirse este 8 de marzo para exigir un alto a los feminicidios y la violencia de género.

Después de cantar y gritar consignas, las mujeres regresaron agrupadas nuevamente al monumento ubicado en las calles Benito Juárez y Constitución, como parte de un regreso seguro.

Al llegar al monumento, las mujeres continuaron con los cánticos y exigencias de justicia al ritmo de los tambores, ofreciendo transporte a quienes no tenían cómo regresar a sus casas.