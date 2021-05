Visualizan próximo semáforo amarillo

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Tras los supercierres que fueron acompañados de un retroceso al semáforo color naranja –riesgo alto–, el gobernador Javier Corral indicó que es muy probable ir otra vez al amarillo –de medio–, lo cual fue criticado por el Colegio de Médicos, de frente a los desfases que hay del Plan Nacional de Vacunación.

Los galenos Alonso Ríos y Lorenzo Soberanes, que son respectivamente el presidente y vicepresidente de su gremio en Ciudad Juárez, se dijeron en desacuerdo.

Recordaron que según la calendarización oficial, este mes la frontera ya debería estar vacunando contra Covid-19 a los de 40 a 49 años, pero la Federación, ante la “tibiez” de Corral Jurado, no ha aplicado segundas dosis en adultos mayores, ni fijado fechas para aquellos de 50 y más, embarazadas y docentes.

“La semaforización se está manejando por presiones de las cámaras de comercio. Tiene que ver más con la economía, no con la salud, no obedece a que estemos en mejores condiciones y Chihuahua sufre un retraso enorme de vacunación. Sí han bajado los contagios, pero no como para amarillo”, puntualizó Ríos.

A su vez, Soberanes afirmó que la situación es para que la representación de Gobierno en la entidad fuera más enérgica como estado soberano, para ver por dónde agilizar la captación de los antivirales, hasta pidiendo el auxilio humanitario de los Estados Unidos, que están colindantes y les sobran biológicos.

“El gobernador puede intervenir, el presidente Biden está regalando vacunas. Sólo los gobiernos pueden conseguir la vacuna y el Estado si puede gestionarla… Le falta carácter para ponerse del lado de su gente, le vale gorro, no sé qué anda planeando, porque no sé qué va a gobernar si todo está destruido”, afirmó.

El desfase en la aplicación

Las aplicaciones debieron ser de diciembre de 2020 a febrero de 2021, para los de primera línea contra SARS-CoV-2; de febrero a abril, héroes restantes y gente de 60 años y más; de abril a mayo, en aquellos de 50 a 59 y embarazadas; de mayo a junio, de 40 a 49 y maestros; y de junio a marzo de 2022, a los demás.

Por ello, este ayuntamiento –el más poblado y más embestido por el coronavirus de todo Chihuahua– debería ir en el cuarto bloque, pero la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ha relegado pese a ser el sexto municipio más habitado del país, de acuerdo al último corte del INEGI.

Los tiempos quedan en estimaciones y por el Estado, ya ni siquiera del área federal. Corral, calculó las inyecciones para los de 50 y más, en al menos dos semanas, mientras el director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela, previó que en no más de 10 días se les facilitará el “refuerzo” a aquellos de 60 y más.

Fue el pasado 23 de abril que –por el acuerdo 065/2021 en el DOF– las actividades no esenciales quedaron restringidas de las 23:59 horas hasta las 06:00 horas del lunes 26. La medida se repitió de las 23:59 horas del viernes 30 de abril a las 06:00 horas del lunes 3 de mayo, con el propósito de reducir la transmisión.

Semaforización en Juárez

2020

• Del 1 al 21 de junio rojo

• Del 22 de junio al 30 de agosto naranja

• Del 31 de agosto al 11 de octubre amarillo

• Del 12 al 22 de octubre naranja

• Del 23 de octubre al 30 de noviembre rojo (con toque de queda del 5 al 20 de noviembre)

• Del 1 de diciembre al 17 de enero naranja

2021

• Del 18 de enero al 14 de febrero mostaza (entre naranja y amarillo)

• Del 15 de febrero al 25 de abril amarillo

• Del 26 al 7 de abril naranja (y continúa)

avargas@redaccion.diario.com.mx