Visualiza Verónica ya la próxima meta

Ciudad Juárez.- Después de triunfar en la carrera de relevos The Speed Project, de 547.17 kilómetros (340 millas) desde Los Ángeles hasta Las Vegas, la rarámuri Verónica Palma acudirá el próximo Día del Niño a celebrar con los pequeños de la Sierra Tarahumara, por lo que recolectará dulces en la ciudad.

La atleta será apoyada por una familia y un grupo de amigos juarenses para llegar hasta Basigochi, municipio de Guachochi, “una comunidad alejada” a la que busca endulzar a las niñas y los niños en su día.

“Quiero ir a convivir con los niños de la Sierra el Día del Niño, por si me pueden apoyar con dulces o algo para llevar. Lo tengo pensado desde hace mucho porque allá no llegan apoyos, está muy retirado y le pedí apoyo a Luis Escalera, porque yo no tengo la manera de llevar. Hace dos años fui a llevar telas, hice colecta de telas y ropa, y ahora quiero ir a convivir con los niños”, dijo la habitante de la colonia Tarahumara, ubicada en las faldas de la sierra de Juárez.

Escalera explicó que él, su familia y un grupo de amigos han apoyado en distintas ocasiones a la comunidad rarámuri en la Sierra Tarahumara, y en esta ocasión ya reunieron mochilas, útiles escolares, alimento y dulces para llevar a los menores de la comunidad elegida por Palma, quien los guiará para llegar, por lo que quienes quieran apoyarla pueden llevarle dulces.

Vero recibirá las donaciones en las oficinas de Desarrollo Social del Municipio de Juárez, ubicadas sobre la avenida López Mateos, antes de llegar a la Paseo Triunfo de la República, o en la colonia Tarahumara, antes del 25 de abril.

La atleta originaria de Mesa de Papajichi, municipio de Guachochi, llegó a Ciudad Juárez a los 13 años, y a los 21 participó en su primera carrera pedestre.

Unas veces con sus huaraches de plástico y otras con tenis, Vero corre siempre con su traje tradicional, como lo hizo a finales de marzo en Estados Unidos junto a otras cinco mujeres originarias de la Sierra de Chihuahua, con quienes ganó el bronce en una carrera de relevos.

Desde hace un año labora en la Dirección General de Desarrollo Social del Municipio, en el área Atención a Pueblos Originarios, además de ser madre de dos hijos y hacerse cargo de su abuela, quien está enferma y no puede caminar, por lo que también podrían donarle pañales para adulto. (Hérika Martínez Prado / El Diario)