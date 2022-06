Visitará Sheinbaum Juárez

Ciudad Juárez.— La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estará en Ciudad Juárez el fin de semana como parte del inicio de su gira por el país para promover sus aspiraciones a la candidatura presidencial por Morena.

El exdiputado local del partido guinda, Miguel Ángel Colunga, informó que la política mexicana desayunará con militantes y simpatizantes el sábado 25 a las 10 de la mañana en el restaurante de un hotel de la avenida Rafael Pérez Serna.

Un día antes, el 9, visitará la capital del estado en donde se reunirá con promotores que se han definido hacia ella, agregó.

El equipo de Sheinbaum pretende promoverla a través de “aire y tierra”, destacó Colunga.

Esto significa, explicó, que ya ha iniciado una campaña que contempla la colocación de espectaculares, lonas, pinturas en bardas, camisetas y calcomanías de la jefa de Gobierno, todo pagado a través de “cooperaciones” y “aportaciones” privadas.

‘Será complicado posicionarla

entre los chihuahuenses’

El político Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador nacional de la campaña de la morenista, “viene organizando y promoviendo la participación ciudadana para que –en el caso de Chihuahua, los ciudadanos– se incorporen al proyecto de Claudia”.

Sin embargo, reconoció Colunga, “a los chihuahuenses no les gustan los perfiles radicales”. “Acá en Chihuahua es difícil, no crea que es fácil. El perfil del ciudadano es diferente. Aquí sí es más complicado, a la gente no le gustan los perfiles radicales, buscan un perfil más hacia el centro”, apuntó.

Mencionó que a nivel nacional se formó un movimiento que se llama “Organizados para la Transformación”, que trabajará con la campaña “Para que Siga la Transformación con Claudia”.

“Hay que posicionarla, de manera que podamos en Chihuahua ganar la encuesta con Claudia. Y empezar a hacer todo el trabajo desde abajo, pero también desde el aire”.

“Esto significa llevar las brigadas a las colonias, a las comunidades. Y, por otro lado, el trabajo de medios, de espectaculares, de bardas, de lonas”.

“El trabajo que vamos a hacer es colocarla bien, que la acepten, que se posicione en el estado y que ganemos la encuesta”.