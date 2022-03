Visitan por última vez su hogar

Ciudad Juárez.— Como una última visita a lo que fue su hogar, ahora convertido en cenizas, los cuerpos de cuatro integrantes de una familia que perdieron la vida en un incendio fueron llevados para ser despedidos por todos sus vecinos, sus amigos y por su familia.

En el exterior de la casa, ubicada en las calles Salvador Allende y Emiliano Zapata de la colonia México 68, los vecinos colocaron veladoras, peluches, flores, dos moños negros en cada una de las dos viviendas, localizadas en el mismo predio, y dos cruces blancas en la banqueta, en honor a las dos familias.

Ahí esperaban la llegada de José Luis Salas Franco, su esposa, Sonia Consuelo Nájera, y sus hijas Ingrid, de 10 años, y Nancy, de 16; quienes, junto con Aarón Salas, su esposa, Sandra Núñez, y sus hijos Juan Aarón, de apenas ocho años, y Nahomi, de 12, murieron en el siniestro ocurrido la madrugada del martes.

“Yo me vine antes para poder acomodar todo y estoy enfrentando esto con mucha fuerza y me he estado aguantando todo, pero ahí le voy echando ganas, ya tendré el momento yo de desahogarme con ellos, he andado arreglando los trámites desde la Fiscalía, el forense, el panteón, he llevado una cruz muy pesada y no se la deseo a nadie que la cargue”, dijo Salvador Salas, hermano de José Luis y Aarón, mientras su voz se quebraba y sus ojos se llenaban de lágrimas.

Esther, la vecina de la casa de enfrente, fue una de las que colocaron el homenaje a la familia fallecida y esperaba la llegada de los cuerpos para poder despedirse de ellos.

“Para mí era como si fueran familia, ya más de 30 años, hicimos este homenaje porque se lo merecen, eso y mucho más, no tengo palabras para decir lo que siento pero sí es muy doloroso, voltear hacia enfrente y no mirar a los niños, no mirar a las señoras que salgan a echarle agua a las plantas, va a ser muy triste, tan triste que digo yo que esto nunca se va a olvidar”, lamentó.

A las 10:30 de la mañana, las cuatro carrozas de la funeraria Ríos que encabezaban el cortejo fúnebre llegaron al lugar y bajaron los ataúdes –uno de ellos pequeño y blanco–, que colocaron a mitad de la calle junto con una manta con la fotografía de la familia Salas Nájera.

La canción ‘Yo te extrañaré’ se escuchaba desde un celular entre el llanto de los presentes. ‘Vuelen hasta el cielo’, dijo una de las personas que colocó la manta mientrasque todos aplaudieron.

“Esta casa significa mucho porque era de nuestros padres, se las dejamos a ellos que eran los más chicos, José Luis y yo siempre andábamos juntos, trabajábamos juntos, a donde quiera siempre andábamos juntos, nos íbamos de vacaciones juntos con la familia, era mi brazo derecho él, yo me apoyaba mucho con él y él conmigo”, recordó su hermano César Salas.

Los mismos vecinos que vieron arder la vivienda sin poder hacer nada para rescatarlos, a pesar de sus esfuerzos, son quienes ayer se congregaron a lo largo de la calle; la mayoría mencionó que no pudo asistir a la capilla debido al aforo restringido por la pandemia.

Manuel Cruz fue una de las personas que desde antes de la llegada de los cuerpos permaneció junto a la ventana de la vivienda, observando hacia adentro y ayudando a colocar los moños negros.

“Era mi amigo de siempre, era muy trabajador, honesto, honrado, quería mucho a su familia, trataba de darles lo mejor que podía, así lo vamos a recordar”, mencionó.