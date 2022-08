Visita a su amigo y lo encuentra muerto dentro de una hielera comercial

Ciudad Juárez— En avanzado estado de putrefacción, dentro de una hielera tipo comercial, fue hallado esta tarde el cadáver de un hombre, en una casa de la colonia Lucio Blanco II, reportó personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Un hombre fue a visitar a su amigo, al que tenía casi una semana que no veía y no le contestaba las llamadas a su teléfono celular y encontró la casa abierta, por lo que decidió entrar, al no recibir respuesta a su llamado.

El cuerpo fue hallado dentro de la hielera, en la sala de la casa ubicada en Cotufa y Brezo, hasta donde llegaron policías del Distrito Sur y elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Aparentemente fue asesinado y metido dentro del aparato, pero ya tenía al menos unos cinco días sin vida, informó uno de los agentes preventivos.

La casa fue asegurada por los uniformados y entregada previa cadena de custodia a los policías de investigación pertenecientes a la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte.

Es el homicidio número 30 del mes de agosto, conforme a las estadísticas oficiales de la FGE.