Visibilizan discriminación hacia adultos mayores

Para concientizar sobre la vulnerabilidad que sufren los adultos mayores al ser violentados en sus derechos, desde largas luchas para obtener una jubilación hasta discriminación en el transporte público, ayer se llevó a cabo la conferencia “Derechos humanos para personas mayores” en las instalaciones del Parque Central Poniente.

La exposición estuvo a cargo de Dora Hernández, integrante del área de prevención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien puntualizó la importancia de visibilizar el problema y que los adultos mayores conozcan sus derechos, los vivan y sepan identificar cuando son violentados, además de saber qué hacer en esas situaciones.

“Sin duda es un grupo en situación de vulnerabilidad no por sus características, no por el hecho de tener 60 años o más, simplemente estamos hablando de una cuestión social donde no estamos preparados para realmente generar esta parte de inclusión y es por eso que los ponemos en una situación de desventaja y de desigualdad social”, expresó.

Durante la conferencia en la que estuvieron presentes unas 40 personas, señaló que es importante que todos vean lo que ocurre actualmente, analizar la realidad en sus ambientes y que actúen, sin pensar en que “es la vida que me tocó y ni hablar”.

También detalló que entre las principales problemáticas detectadas se encuentra el maltrato, falta de atención a su salud, trato injusto en atención a su salud, poco acompañamiento en sus procesos de jubilación y hay quienes incluso desisten por el desconocimiento.

“La discriminación en el Transporte público yo creo que es la voz que gritan todos, incluso no pueden ni trasladarse a un lugar porque en ocasiones el transporte no se para porque van a pagar menos cantidad, no les aceptan sus credenciales del Inapam, discriminación por la misma sociedad que se sientan en los lugares designados para ellos e insultos y humillaciones se hacen presentes, dentro de ese corto ambiente ellos llegan a sentir violentada su dignidad”, explicó.

Y relató que ante este foco rojo es importante crear consciencia de que que al sentirse víctimas de una violación de sus derechos pueden acudir a la CEDH al área de protección, donde hay abogados visitadores que identificarán sus casos y emitirán las recomendaciones pertinentes para garantizar el derecho de las personas.

“Hay que promover esta figura de corresponsabilidad tanto de la parte social, como de parte de autoridades; si bien es importante que la persona mayor conozca sus derechos e identifique violaciones, también es importante que la sociedad y las autoridades conozcan los Derechos de las personas mayores”, expuso.

Hernández señaló que en Chihuahua se cuenta con una armonización importante con leyes internacionales y nacionales en favor de esta población, aunque resaltó que México no ha ratificado la convención americana de los Derechos de las personas mayores, por lo que esto representa que falta mucho por hacer en el tema.

“Todavía faltan muchas cosas por hacer, mucha información que obtener, sobretodo en esta cuestión hasta la creación de políticas públicas”, comentó





