Visibilizan con conferencias retos de personas con discapacidad

Ciudad Juárez.- En el marco del Día Internacional de Personas, con Discapacidad, que se conmemora el 3 de de diciembre, Angelitos Asociación de Padres de Personas con Discapacidad, A,C., realiza una serie de conferencias para visibilizar los retos a los que se enfrentan los cuidadores en el núcleo del hogar cuando tienen algún integrante con parálisis cerebral u otra condición.

El evento inició con la charla "Rompiendo Barreras", por parte de Juan Pablo Medina, estudiante de Administración Pública y Ciencias Políticas, de la UACH, quien padece Parálisis Cerebral Infantil (PCI).

Juan Pablo expuso sobre las dificultades que ha pasado por su condición, sin embargo, los sucesos negativos los convirtió de manera positiva para desarrollase en varios ámbitos de su vida con el transcurso del tiempo.

"A pesar de mis dificultades para caminar he salido muchas veces adelante y he visto lo positivo en lo negativos también, eso me ha permitido desarrollarme a gran escala", platicó el ponente.

A las conferencias acudió el titular Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Sergio Acosta Liceaga, dijo que en la charla trabajarán para desestigmatizar la discapacidad.

Otras de las ponencias que de presentará es "Quién dice que la PCI es un límite".

El evento se lleva acá o en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ubicado en la avenida Insurgentes, 4327, colonia Los Nogales.