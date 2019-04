Violencia no se reducirá en el corto plazo: fiscal

La tasa actual de homicidios registrados en Juárez como en el resto de la entidad no se reducirá en el corto plazo, señaló el fiscal general del Estado, César Peniche Espejel.

El funcionario afirmó que la creación de los nuevos cuerpos de seguridad pública nacional comenzará a rendir resultados al menos en lo que resta del año.

El fiscal atribuyó la ola de muertes registradas en la entidad a la simbiosis entre el poder político y el narcotráfico que se gestó durante años.

“De hecho no esperamos que se vaya a resolver de manera inmediata porque el problema se gestó a lo largo de muchísimos años, no se va a solucionar de un día para otro ni en unos cuantos meses. Es utópico; no se va a dar esa solución en el corto plazo”, dijo.

“En lo que resta del año se va a empezar a reflejar ya” una disminución en el número de homicidios, agregó.

Los homicidios en esta ciudad se incrementaron 61.77 por ciento durante los primeros meses del actual federal, según cifras de la Fiscalía.

El indicador de la corporación establece que hasta ayer se habían contabilizado 65 muertes violentas en la frontera en lo que va de abril, de las cuales cinco fueron contra mujeres y dos menores.

La dependencia estableció que en al menos 51 de los casos las muertes fueron producidas por arma de fuego, y el resto se caracterizaron por golpes, arma blanca y uno mutilado.

De enero a la fecha se han registrado 385 asesinatos, de acuerdo con un seguimiento de El Diario.

“Desde mi punto de vista lo que está sucediendo a nivel nacional y lo que de cierta forma sucedió en Chihuahua es que se poder político y la delincuencia tuvieron una relación de convivencia, de complacencia, de una relación corrupta que lo que trajo fue que se fuera fortaleciendo las organizaciones criminales”, refirió.

“Ahora que se rompe esa relación, esa simbiosis entre política y narcotráfico, vienen los grupos criminales y es lo que está generando a nivel nacional esta crisis”, agregó.

El fiscal afirmó que la crisis va a ser una cuestión temporal en tanto que a través de la Guardia Nacional, los cuerpos de policía y las nuevas estrategias de coordinación comienzan a dar resultados.

También atribuyó la actual oleada de crímenes durante este año a una confrontación entre las bandas criminales “Los Mexicles” y los “Artistas Asesinos” porque “ha habido traiciones entre ellos”.

Sin embargo, apuntó que “también los han debilitado” con detenciones y aseguramientos.

“En dos años y medio hemos asegurado ya el mismo número de armas que se aseguraron en toda la administración estatal pasada. Todo eso va a ir contribuyendo en cada uno de los aspectos, proporcionalmente todo va contribuyendo a recuperar los índices de seguridad”.





