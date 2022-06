Violencia los obligó a emigrar

Ciudad Juárez— Sin la oportunidad de solicitar refugio en Estados Unidos debido a la permanencia del Título 42, unas 10 mil personas en movilidad se encuentran actualmente varadas en Ciudad Juárez con la esperanza de poder cruzar la frontera, según estimaciones del Consejo Estatal de Población (Coespo).

Aunque solicitar protección es un derecho humano, desde marzo de 2020 el Gobierno de Estados Unidos mantiene sus fronteras cerradas a la migración, por lo que en el Día Mundial del Refugiado, que se conmemora hoy 20 de junio, miles de mexicanos y extranjeros que huyen de la violencia permanecen ‘en pausa’ en esta ciudad, sin poder regresar a sus lugares de origen.

PUBLICIDAD

Los aproximadamente 2 mil 700 migrantes que viven en albergues podrían representar apenas entre una tercera y una quinta parte de la cifra real, informó el titular de Coespo, Enrique Valenzuela, aunque no existe un desglose de cuántas personas son desplazadas por la violencia y cuántas salieron de sus lugares de origen por otras razones como desastres naturales, reencuentros familiares o en busca de trabajo.

La diferencia entre refugiados y migrantes es que los primeros son personas que huyen de conflictos armados o persecución y a menudo, su situación es tan peligrosa e intolerable que cruzan fronteras nacionales para buscar seguridad en países cercanos, y ser reconocidos internacionalmente como “refugiados”.

Los migrantes, por su parte, eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o por educación, reunificación familiar, o por otras razones, explicó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Sin embargo, el cierre de las fronteras de Estados Unidos mantiene a cientos de familias mexicanas varadas en esta ciudad, ante el temor de ser alcanzados por los grupos criminales de quienes huyen, pero sin poder solicitar el refugio del vecino país.

Debido al Título 42, otras más, mexicanas y extranjeras, continúan siendo expulsadas de manera exprés bajo el argumento de que representan un riesgo para la propagación del Covid-19.

Por ello, en marco del Día Mundial del Refugiado, la Acnur destacó que “ninguna persona debe ser obligada a regresar al país en el que su vida o su libertad corren peligro. En otras palabras, ninguna persona debe ser devuelta por ningún país en tanto no se hayan evaluado los peligros que corre en su país de origen”.

Se trata de un día internacional designado por las Naciones Unidas “para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Se conmemora el 20 de junio de cada año para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones”.

El Día Mundial del Refugiado es una ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran. La fecha permite reconocer su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas, destacó la agencia internacional.

“Sin importar quiénes sean, las personas forzadas a huir merecen un trato digno. Cualquier persona puede buscar protección, no importa quién sea ni en qué crea. Buscar protección es un derecho humano que no está sujeto a negociación”, señaló.

Las personas refugiadas provienen de diferentes partes del mundo. Para huir del peligro quizás tomen un vuelo, se suban a un barco o viajen a pie. Todas tienen el derecho a buscar protección, y sin importar de dónde provengan, es necesario dar la bienvenida a las personas forzadas a huir, exhortó a las comunidades.

La protección significa el derecho a solicitar asilo, acceso seguro, no devolución, no discriminación y un trato humano, apuntó.

Sin embargo, desde el 20 de marzo de 2020, Estados Unidos ha realizado más de 2 millones 40 mil 653 expulsiones de personas bajo la política sanitaria del Título 42, sin la posibilidad de buscar asilo o refugio, por lo que cientos de familias esperan en las fronteras mexicanas.

Entre los miles de migrantes que esperan en Juárez están ‘Mario’, su esposa y sus tres hijos, quienes hace un mes tuvieron que huir de una comunidad en Michoacán, luego de que un grupo delictivo lo amenazó para que trabajara con ellos.

“La violencia nos obligó a migrar, un día sólo agarramos los papeles que teníamos a la mano y en una mochila pusimos un cambio de ropa para cada quien”, narró el hombre de 28 años de edad, quien llegó a Juárez en busca de refugio en Estados Unidos.

Él, su esposa, de 27 años, y sus hijos de 4, 6 y 9 años, se encuentran albergados en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, que actualmente aloja a 400 personas, la mayoría mexicanas desplazadas de la violencia provenientes de Michoacán y Guerrero.

‘Mario’, como pidió ser identificado, tenía un taller mecánico en su ciudad, en donde comenzaron a llevarle vehículos para que los arreglara, hasta que comenzaron a presionarlo para que trabajara como parte de un grupo organizado, e incluso una noche fue la propia policía la que llegó por él para llevarlo con los integrantes del grupo delictivo, por lo cual decidió huir al vecino país con su familia, pero al llegar encontraron la frontera cerrada.

“Nos dijeron que no había asilo, que esperáramos el término del Título 42, pero no terminó y nosotros no podemos regresar y no traemos dinero para rentar, por lo que estuvimos buscando albergue, hasta que llegamos al ‘Kiki’ Romero y nos dijeron que teníamos que ir a Grupo Beta para que ellos nos llevaran, pero cuando fuimos a Grupo Beta quien nos recibió fue la Casa del Migrante”, narró el mexicano que busca llegar a Chicago.

Después de estar 15 días en el área de aislamiento, hace un par de semanas fueron integrados al albergue, en donde sus hijos participan en las actividades de Save the Children, ya que al huir también tuvieron que dejar la escuela.

“Nos dicen que hablemos a Las Américas (una organización estadounidense de abogados), pero no nos contestan y necesitamos ayuda porque venimos huyendo de nuestro pueblo por la violencia”, dijo al asegurar que esperará el fin del Título 42 o una excepción humanitaria para poder buscar el refugio en Estados Unidos.

De acuerdo con el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, las 400 personas que alojan actualmente tienen entre una semana y más de 11 meses esperando una oportunidad para cruzar la frontera.

El religioso denunció que aunque desde fines de abril cientos de personas han ingresado a Estados Unidos a través de una excepción humanitaria, después de haber permanecido en los albergues de la ciudad, aún no se les ha permitido el ingreso a quienes se encuentran en la Casa del Migrante, pese a que muchos son casos vulnerables.

El sacerdote Francisco Javier Bueno Guillén, quien permanece también en el albergue católico, lamentó la continuidad del Título 42, ya que las personas viven en constante estrés e incertidumbre.

“Había una esperanza de que terminara el Título 42, había una esperanza de algo, no sabíamos qué iba a pasar; sin embargo, había una esperanza de que pudieran vivir su proceso, de presentar su caso, de que pudieran llegar a donde ellos quieren llegar”, narró.

Aunque el albergue les ofrece un lugar seguro, alimento, ropa, apoyo médico, emocional y actividades recreativas y educativas, para las personas es difícil vivir a la espera, mientras sus hijos pequeños les preguntan cuándo van a tener una casa, cuándo van a poder llegar a donde van y cuándo van a poder regresar a la escuela.

Bueno Guillén exhortó a la comunidad a solidarizarse y pensar que ninguna persona está exenta de un día tener que migrar, ni siempre se podrá tener una red de apoyo.

Acnur también destacó que “las personas que han sido forzadas a huir merecen un trato digno y respetuoso. Tienen derecho a ser tratadas con dignidad, como cualquier otro ser humano. Entre otras cosas, esto se traduce en mantener a las familias juntas, proteger a las personas de la trata de seres humanos y evitar que haya detenciones arbitrarias”.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx