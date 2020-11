Violencia ha disminuido durante el confinamiento: Cabada

Archivo/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- El alcalde, Armando Cabada Alvídrez, destacó este día durante la reunión número 530 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la disminución de incidentes delictivos registrados en la ciudad, durante la restricción de la movilidad.

En la reunión virtual, la Fiscalía General del Estado dio a conocer su estadística de atención del 6 al 12 de noviembre de 2020, señalando que se registró una disminución de delitos en general durante la última semana.

Cabada mencionó que el número de homicidios en lo que va del mes se ha mantenido a la baja lo que se puede relacionar a la restricción de la movilidad en la ciudad, se informó en un comunicado.

La reunión comenzó esta mañana con el reporte de las distintas dependencias en las últimas 24 horas.

Seguridad Vial informó que se amonestó a 41 personas por no respetar los aforos en vehículos particulares, así como a 329 por no respetar los horarios restringidos, al igual que otras dos unidades de transporte de plataforma por no respetar los horarios de prestación de su servicio.

En la Mesa, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal emitieron su reporte correspondiente del 11 al 16 de noviembre; la Agencia Estatal de Investigaciones informó que, de 36 muertes naturales, 10 fueron por COVID-19, lo que demuestra que en los últimos días el número de decesos por Coronavirus ha disminuido.