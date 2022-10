‘Violencia familiar, por falta de empatía’

Ciudad Juárez.- La falta de empatía y el desinterés son las principales causas que derivan en la violencia familiar que se vive en muchos hogares de esta frontera, señaló el padre Julián Badillo Lucero, quien añadió que esta problemática se ha intensificado, ya que se ha perdido el interés por la vida de los demás.

“Al final el desinterés es la principal causa, el no ponerle importancia a las cosas, a veces uno hace las cosas porque ‘ya tengo edad para casarme’, o porque ‘nos embarazamos y lo que sigue es el matrimonio’, yo pienso que una de las causas de la violencia y de la inseguridad es el desinterés, los niños no se educan solos y los que tienen hijos no asumen ese rol de ser educadores”.

“A veces piensan que ser papás es tener la casa limpia, pero el ser papás significa más, el ser maestro pero no de palabra sino de ejemplos, para corregir, formar y estar ahí, por eso una de las causas es el desinterés”, expresó el sacerdote.

Fue en el marco del XXXV Congreso Anual de Matrimonios Católicos en donde el sacerdote habló sobre esta problemática que ataca a muchas familias de esta frontera, y que dicho evento, que se celebrará el sábado 22 y domingo 23 de octubre, es un ejemplo para los matrimonios que quieren unirse a través de Cristo.

De acuerdo con la Unidad Especializada en Violencia Doméstica (Unevid), Ciudad Juárez es la ciudad más violenta para las mujeres al encontrarse en el ranking de mayor incidencia de casos de violencia familiar.

Los datos de la Unevid indican que de las 5 mil 318 llamadas que se recibieron al 911 de septiembre del 2021 a marzo del 2022, 3 mil 691 correspondieron al delito de violencia familiar, y lo alarmante es que las cifras van en aumento.

De acuerdo con información de la Mesa de Seguridad, la violencia familiar se incrementó en al menos un 20 por ciento durante este año 2022, y 42.41 por ciento de los incidentes atendidos por la Policía municipal son por este problema, se informó.

