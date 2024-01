‘Violan militares texanos ley federal de EU’

Los elementos de la Guardia Nacional de Texas que devuelven a las personas migrantes hacia los límites del río Grande para impedir que sean procesadas por la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso no sólo violan sus derechos humanos, también las leyes federales e internacionales, señalaron organizaciones estadounidenses.

“Las imágenes de familias migrantes con niños en brazos cruzando por debajo de los alambres de concertina deberían alarmar a toda nuestra nación. Nuestro quebrantado sistema de asilo e inmigración, combinado con la peligrosa, inconstitucional y xenófoba Operación Estrella Solitaria sigue desatando una violencia innecesaria en la frontera y poniendo en peligro cientos de vidas inocentes”, dijo Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés).

El activista denunció que estas acciones “no sólo son un acto bárbaro e inhumano hacia los migrantes, y una muestra de la crueldad en la que se basa la Operación Estrella Solitaria, sino también una violación de las leyes federales e internacionales”.

El pasado lunes 1 de enero, El Diario atestiguó cuando elementos de la Guardia Nacional de Texas devolvieron a una pareja de migrantes, sin importar que trajeran a un bebé en brazos y que ya se encontraban sobre el bordo estadounidense.

Los soldados obligaron a la pareja a volver a cruzar los rollos de púas para que no pudiera entregarse con los oficiales de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso y tener un proceso migratorio.

En las últimas semanas, adultos solteros han denunciado también haber sido sacados por las noches del bordo estadounidense hacia el río internacional que divide a Estados Unidos de México, entre El Paso y Ciudad Juárez, como lo documentó la noche del jueves 29 de diciembre El Diario, cuando unas cien personas permanecían junto a fogatas que hicieron con ropa y maleza a la orilla del río para calentarse un poco ante las bajas temperaturas.

“Nos maltratan, no respetan niños ni mujeres, nada, los militares nos tratan como perros; o sea, nos dejaron ahí entrar y ya después nos sacaron en la noche”, narró Miltón, un ecuatoriano de 29 años de edad, quien dijo haber llegado al marcador internacional número 36 aproximadamente a las 8:30 de la mañana, para luego de diez horas haber sido devuelto a los límites del río.

"Estamos profundamente preocupados por las acciones que están llevando a cabo los soldados de la Guardia Nacional en la frontera entre Texas y México, quienes bajo las instrucciones del gobernador (Greg Abbott) han estado ordenando a familias, mujeres y hombres solicitantes de asilo y refugiados que regresan a México a través de alambre de concertina”, dijo ayer García, organizador del evento Abrazos No Muros, el cual ha permitido que desde 2016 miles de personas hayan podido reunirse con sus familiares migrantes a mitad del río.

La Operación Lone Star (OLS) o Estrella Solitaria ha instalado kilómetros de alambre de concertina, vehículos militares y docenas de soldados de la Guardia Nacional en la frontera de Texas desde diciembre de 2022.

“Ha desatado una violencia innecesaria contra los derechos humanos y civiles de los refugiados, solicitantes de asilo y residentes fronterizos. Es hora de que nuestro gobierno federal desafíe las políticas de aplicación de las leyes de inmigración del gobernador Abbott y restaure el compromiso de nuestra nación a favor del derecho de asilo y refugio”, señaló el activista.

Marisa Limón, directora ejecutiva de Las Americas Immigrant Advocacy Center, en El Paso, Ciudad Juárez y Nuevo México, también destacó la violación a los derechos humanos que viven las personas en situación de movilidad al no permitírseles el acceso a las autoridades migratorias.

“Estas acciones de la Guardia Nacional son completamente innecesarias y son abusivas para la gente que está muchas veces buscando, pidiendo, asilo por un caso verdadero. Ellos no tienen ningún derecho de determinar si una persona puede llegar a este país o no, no tienen esa autoridad, esa autoridad es del Gobierno federal”, señaló.

Limón calificó como “completamente injusto” que familias sean devueltas a través de los alambres de púas sin poder tener un proceso migratorio.

“Para nosotros esto es otro ejemplo del Estado y del gobernador (Abbott) actuando sin límites, bajo su propia manera, en totalmente una falta de respeto a la ley federal, pero también en una pérdida de los derechos humanos de estas personas que están muchas veces huyendo de situaciones muy graves”, denunció.

