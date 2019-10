Viola y embaraza a hija adoptiva de 15 años

Un hombre fue vinculado a proceso penal ayer acusado de haber violado a su hija adoptiva, a quien al parecer embarazó. La menor de 15 años de edad fue internada al sufrir una crisis luego de que se enteró que espera gemelos.

El detenido es Fernando M.H., quien deberá enfrentar el proceso penal en prisión, pues se le impusieron dos años de prisión preventiva.

Al presentar la denuncia penal la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– declaró ante el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género que el pasado 10 de septiembre llegó a su casa ubicada en la colonia Valle de Allende, vio a sus hermanos menores en el exterior jugando y ella ingresó, se metió a bañar y al salir su padre la agredió.

“Me iba a cambiar y entró muy agresivo mi papá Fernando, con un desarmador. Se acercó a mí y me puso cerca del cuello el desarmador, me dijo que me acostara y se subió arriba de mí… le decía que me soltara, que se quitara y con una mano me tapaba la boca y con la otra ponía el desarmador en el cuello”, declaró la ofendida.

Presuntamente Fernando le advirtió a su hija adoptiva que si decía lo sucedido le iba a pasar algo peor a ella, a sus hermanos y a su mamá. Cuando la vio llorando, el ahora detenido al parecer le dijo a la menor que se callara “si no le iba a romper el hocico”. La víctima estuvo llorando unas dos horas, agregó la fiscal al dar a conocer los datos de prueba a la jueza Yira Celida Ochoa Contreras en una audiencia pública.

Días después la ofendida le dijo a su mamá que tenía temor de estar embarazada porque había tenido relaciones sexuales con un compañero de la preparatoria, debido a que Fernando M.H., al parecer estaba presente cuando la víctima habló con su madre. Pero al día siguiente la adolescente le contó lo que realmente le sucedió y después le confesó lo mismo a una tía.

En el informe psicológico una perito estatal determinó que la víctima sufre una afectación grave y requiere al menos 40 sesiones de terapia.

La jueza Ocho Contreras dictó auto de vinculación a proceso contra Fernando M.H., al considerar que la denuncia penal presentada por la madre de la víctima, así como la versión aportada por la ofendida y los informes en materia de medicina y psicología forense, son suficientes para acreditar hasta esta etapa del proceso penal, que recayó en la causa 4063/19, que se cometió un delito y la presunta responsabilidad del arrestado.

La juzgadora aprobó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

