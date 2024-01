Vincularán a indígenas con alcoholismo a grupo de AA

Ciudad Juárez.- El idioma y la falta de información sobre el alcoholismo son algunas de las barreras que han impedido que las comunidades y pueblos indígenas tengan la oportunidad de conocer acerca de esta adicción.

Celia Pérez Bustillos, gobernadora de la etnia rarámuri, asentada en el kilómetro 33, en la colonia Tarahumara platicó que en la agrupación de su comunidad radican ochenta miembros, tres de ellos con problemas severos de alcoholismo, a quienes se acercará para vincularlos con un grupo de Alcohólicos Anónimos AA.

Junto a cincuenta compañeros de otros pueblos originarios, asistió ayer a la plática que brindó el Comité de Servicios Generales de AA, del Área Chihuahua Norte, en el marco de la 29a Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos, enfocada en las comunidades y pueblos indígenas de todo el país.

“Me parece bien este acercamiento, no sabía que era una enfermedad, pero ahorita ya lo estoy conociendo, como nunca nos daban pláticas de eso, pero ya sé cómo hacerle para darles la información. Para nosotros es difícil porque no entendemos la información porque no hablamos bien el español cuando nos dan pláticas, me gustaría que nos dieran más pláticas pero necesito hablar con la comunidad porque no puedo hacerlo yo sola”, dijo Pérez Bustillos.

Por su parte, Fernando Motta Allen, coordinador de Comunidades y Pueblos Indígenas, dijo que en la reunión además de la plática se les entregaron folletos para las personas que deseen acercarse a los diversos grupos de AA.

Agregó que después del primer acercamiento por parte del comité estarán en contacto para conocer si hubo éxito en esta campaña, para a futuro medir si hay problemas de alcoholismo en las comunidades.

“Ellos nos podrán decir si tuvieron éxito en su invitación y si están teniendo algunos pacientes con los que estén trabajando”, comentó.

La 29a Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos se llevará a cabo del 22 al 28 de febrero.

