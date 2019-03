Vinculan sólo a uno de los implicados en intento de asalto

Sólo una de las dos personas acusadas de haber cometido los delitos de intento de robo en contra de un cuentahabiente del banco Banorte, daños en perjuicio de Telmex así como de un civil y posesión de vehículo robado, fue vinculado a proceso penal.

Se trata de una pareja conformada por Víctor Alfonso Miranda Torres y Kelly Yamilem Montes López.

Un Tribunal de Control determinó que la mujer no realizó ninguna conducta delictiva sólo viajaba en el asientos del vehículo que fue hurtado y acompañó a Torres a robar.

Los hechos sucedieron el pasado 19 de febrero a las 14:30 horas cuando la pareja y un hombre aún no identificado presuntamente llegaron a un domicilio ubicado en la calle Rubén Posada Pompa del y amagaron a Chistopher Nasrry Ortiz para exigirle que entregara los 100 mil pesos que había sacado de la institución de bancaria.

Pero él corrió hacia su casa y al parecer los dos hombres le dispararon con armas de fuego calibre 9 milímetros y .380. Mientras que Kelly presuntamente se quedó en el asiento del copiloto de un automóvil Honda modelo 97 con placas 902-SFY9 del Estado de Chihuahua en el que posteriormente huyeron, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) a un juez de Control en una diligencia realizada la semana pasada en la “Ciudad Judicial”.

En las calles Aguirre Laredo y Valentín Fuentes de la colonia El Portal, presuntamente Víctor Alfonso perdió el control del volante e impactó el auto Honda contra un poste de madera propiedad de Teléfonos de México (Telmex).

Los daños al astil se cuantificaron en 24 mil pesos y la afectación al Honda en 17 mil 100 pesos.

El Honda fue robado el pasado 12 de febrero a Ramón Daniel Mares Soto y por ello se inició la carpeta de investigación 5004/19.

El juez de Control, Dirceu Ismael Solía Mendoza, determinó que Montes López no incurrió en ningún delito pues su conducta no abonó en nada al intento de robo al cuentahabiente, tampoco iba conduciendo por lo que no causó los daños ni se puede considerar que ella tenía la posesión material del auto reportado como robado. Por lo que el resolutor ordenó que fuera puesta en libertad.

Mientras que Víctor Alfonso Miranda Torres si fue vinculado a proceso penal pues se consideró que existen datos de prueba que lo implican en los delitos, como el señalamiento y el reconocimiento de los policías aprehensores, así como la víctima.





