Vinculan a tránsito por abuso de autoridad

Una oficial adscrita a la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) fue vinculada a proceso penal acusada de haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública en contra de una automovilista al detenerla cuando guiaba en primer grado de intoxicación alcohólica

La mujer policía Antonia Ramírez Castorena, enfrenta el proceso en libertad. Únicamente se le preguntó si se comprometía a someterse al proceso.

Los hechos sucedieron presuntamente el 10 de junio de 2017 aproximadamente a las 23:30 horas cuando los los agentes de la vialidad Felipe Méndez Martínez y Antonia Ramírez Castorena tripulaban la unidad 617 y circulaban sobre eje vial Juan Gabriel y calle Sanders y le marcaron el alto a Blanca Patricia Reyes.

La mujer conducía un auto Cobalt color rojo, modelo 2008 y al parecer se encontraba en primer grado de ebriedad.

Por ese motivo y al considerar que no traía protección para un perro que viajaba con ella, los agentes viales le dijeron que su carro y el perro serían trasladados a un corralón municipal.

Situación con la que presuntamente la guiadora no estuvo de acuerdo, motivo por el cual el agente Felipe Méndez Martínez ejerció violencia física contra la víctima y luego la oficial Antonia Ramírez Castorena también uso fuerza excesiva para esposarla y subirla a la unidad a fin de llevarla a un retén ubicado en el cruce de las calles Adolfo López Mateos y Vicente Guerrero para someterla a una prueba de alcoholemia.

De acuerdo con un informe elaborado por personal de la Fiscalía General de Estado (FGE) zona Norte, la víctima presentó lesiones en el ojo derecho y en el tabique nasal así como inflamación en tejidos blandos.

Ayer el abogado defensor de Ramírez Castorena le dijo al juez de Control Rafael Rosado Arcudia que no existe ningún certificado médico donde se acrediten las lesiones que presuntamente sufrió Reyes pues en dos dictámenes se estableció que no estaba lesionada al momento que la ingresaron a celdas de detención de Estación Babícora, por el estado de ebriedad.

El litigante también expuso que el certificado médico elaborado por personal de la FGE no presenta hora.

Sin embargo, la víctima compareció ayer a la audiencia y le dijo al juez “yo no soy una persona que le guste lastimar a las personas, estoy muy a favor de los derechos humanos. No tendría ningún motivo para culparlos si no hubieran sido bruscos por así decirlo. Yo no les falte al respeto, mi esposo en ese tiempo también era policía y les pedí que no se llevaran a mi perro, que esperaran a que llegara mi esposo”.

La ofendida también señaló que los elementos se molestaron mucho, le ordenaron que se colocara de pie junto al auto, que entregara las llaves del carro y ella no acepto. Situación que molesto a un oficial varón y él le torció la mano hasta que soltó las llaves luego le estrelló la cabeza contra el carro y enseguida Antonia Ramírez también tomó su cabeza y la golpeó contra el vehículo.

“Si ellos no hubieran hecho eso, yo no estaría aquí. Yo tengo que trabajar, no estaría aquí si no hubiera sucedido”, agregó la víctima.

Después de un receso, el juez de Control Rafael Rosado Arcudia consideró que se acreditaban los dos delitos y la presunta responsabilidad de Antonia Ramírez Castorena. Por lo que dictó auto de vinculación a proceso y aprobó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

El otro agente vial presuntamente involucrado Felipe Méndez Martínez, no se presentó a las audiencias.





[email protected]