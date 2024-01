Vinculan a seis hombres detenidos con armas

Ciudad Juárez.- Este martes 16 de enero continuará la audiencia inicial por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en contra de seis hombres detenidos en supuesta posesión de armas, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en el fraccionamiento Riberas del Bravo.

La audiencia inicial de la causa penal 21/2024 fue celebrada este domingo 14 de enero en el Centro de Justicia Penal Federal, donde un agente del ministerio público solicitó al juez federal de Control que fuera declarada legal la detención y retención de William Ignacio R. B., Jesús Ricardo D. P., Vicente G. C., César Manuel H. S., Carlos Alejandro R. C., Mario Francisco D., y Brayan Ricardo G. C.

Posteriormente la representación social formuló la imputación contra los seis detenidos, los cuales se abstuvieron de declarar, presentó los datos de prueba y luego solicitó la vinculación a proceso.

Los acusados, a través de su defensa legal, solicitaron la duplicidad del término de constitucional, por lo que el juez fijó para hoy 16 de enero a las 15:00 horas la continuación de la audiencia inicial y ordena la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a ejecutarse en el Cereso 3.

La intervención fue realizada por elementos de la SSPM y además de los seis hombres fue detenido un adolescente que fue turnado ante un Tribunal Especializado en adolescentes en conflicto con la ley.

El reporte oficial de la SSPM indica que los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Riberas del Bravo, se percataron que una camioneta de la marca Chevrolet Tahoe en color arena, modelo 2022, era conducida a exceso de velocidad.

Al marcarle el alto al conductor por protocolos de seguridad, hizo caso omiso y aceleró la marcha de la camioneta, protagonizándose una persecución la cual culminó en el cruce de la carretera Juárez Porvenir y otra calle del citado fraccionamiento, reportó la SSPM.

Dentro de la camioneta fueron aseguradas dos armas largas de color negro, calibre 5.56 milímetros, ambas con cargador abastecido con 15 cartuchos útiles.

Dos fusiles de asalto de color negro, calibre .223, ambas con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles.

Un arma larga calibre R–15, con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles y una pistola calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles y siete cascos tácticos de color negro.