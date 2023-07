Vinculan a proceso a trabajadora de guardería por abuso sexual y violación

El pasado 18 de mayo, la madre de la niña I.S.C.E. presentó una denuncia por violación en perjuicio de su hija, entonces de dos años seis meses de edad. Los hechos ocurrieron entre el 14 de febrero y 18 de mayo, cuando la víctima narró a su madre lo ocurrido en la guardería Techo Comunitario e interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).

Por este delito, contenido en la carpeta de investigación 3926/23, el juez Jorge Enrique González Rodríguez ayer vinculó a proceso a Naomy Yamile R. P., la asistente educativa que por el momento es investigada por abuso sexual y violación, ambos delitos agravados por la relación de confianza entre víctimas y victimaria.

En su resolución el juzgador partió de dar crédito a las víctimas y creerle a las niñas, niños y adolescentes (NNA).

En su denuncia, la ofendida dijo que el pasado 18 de mayo, aproximadamente a las 4 de la tarde, luego de pasar por su hija a la guardería (ubicada en la colonia Toribio Ortega) le manifestó dolor en el área genital y ella la revisó.

Le preguntó a la niña por qué le dolía y le explicó con su lenguaje que su maestra Naomy la tiró al suelo y la penetró vía anal., esto mismo refirió en la entrevista videograbada a través del programa virtual “Antenas”, y que fue presentado como elemento de prueba.

La defensa trató de deslindar de responsabilidades a la detenida al referir que en la guardería hay una niña a la que le dicen Majo, Majito o Majote y referir que la que se penetraba era la propia menor, lo que indignó a la madre, presente en la audiencia.

Comparecen testigos

Al inicio de la continuación de la audiencia inicial, el abogado defensor presentó como medios de prueba los testimonios de varias empleadas de la guardería Techo Comunitario, como la identificaron las trabajadoras.

La primera en comparecer fue Helen Rocha, quien tenía seis meses laborando en la guardería y estaba en la misma área con Naomy Yamile. Su trabajo consistía en recibir a las niños y niños, revisar que no fueran con rozaduras o enfermos.

El defensor le preguntó a la testigo si en algún momento se quedaban a solas con los infantes, a lo que ella respondió que no, ya que siempre estaban las enfermeras en las salas o ellas estaban juntas. El abogado le preguntó a la empleada si conocía a alguien que le decían “Mojote” y la trabajadora respondió de manera afirmativa, al decir que había una niña que estaba en la sala 9 que así le decían, pero no supo decir su nombre completo con sus iniciales. Mencionó que no había quejas contra su compañera.

En el interrogatorio de la fiscal, Helen dijo que la sala se dividía en Lactantes A y Lactantes B. Alojaban a bebés recién nacidos hasta un año de edad y en el comedor eran acomodados acorde a la edad, es decir, periqueras, portabebés y papillas, con media hora de diferencia eran alimentados.

También compareció la enfermera Diana Gallegos; inicialmente la representación social cuestionó la pertinencia del testimonio, lo que justificó el defensor.

La mujer se identificó como enfermera de la guardería Techo Comunitario y dijo que las funciones de Naomy eran de asistente educativo y estaba al tanto de las niñas y niños.

La defensa le preguntó si conocía a una niña a la que apodan ‘Mojote’ y dijo que sí, que a la guardería asistía una niña a la que le dicen Majito, Majote o Majo y conviven en la misma sala a la que asiste la víctima.

Dijo que en caso de rozaduras, ella como enfermera unta óxido de zinc a los niños, la pomada la llevan los pequeños entre sus pertenencias y estos movimientos son anotados en la bitácora de incidencia del fomento a la salud. Al igual que su otra compañera, dijo que tiene tiempo de conocer a Naomy y siempre hubo un buen trato de su parte hacia los pequeños.

La fiscal le preguntó a la enfermera si sabía de qué acusaron a Naomy y ella dijo que sí, de abuso sexual contra una niña. Agregó que la conoce desde hace 18 meses y la relación siempre fue laboral.

También declaró Mayra Muñoz, coordinadora de la guardería Techo Comunitario desde enero del 2023, cuya función es orientar y guiar a las maestras, así como vigilar que cumplan con las rutinas marcadas en la agenda.

En el caso de Naomy, ella tenía que cumplir con las actividades de higiene, que es lavar manos, dientes y boca a los pequeños, así como llevarlos al baño; dijo que Naomy estaba asignada a la sala Maternal B, para niños de 2 a 3 años. También dijo conocer a la niña que identifican como Majo, Majito Majote, la cual no está en la sala con la víctima. La testigo dijo que el pasado lunes 8 de julio, también compareció a solicitud de la defensa en el caso de abuso sexual agravado y declaró a favor de Naomy Yamile.

También declararon la madre de la víctima, la psicóloga y la doctora. Los testimonios fueron proporcionados de forma privada a solicitud de partes, dijo el juez de Control.

En el cierre de debate, la fiscal solicitó la vinculación a proceso de la acusada, al referir que la niña le hizo del conocimiento de los hechos a su madre, quien la nota ansiosa, adolorida y le dijo que Naomy “Mojote” la penetró.

Reconoce además a la probable agresora sexual, quien dice que “le pega” y se lleva las manos a los glúteos, por lo que expuso que no se debe trasgredir la seguridad sexual y respetar los protocolos de actuación a favor de las niñas, niños y adolescentes. También recordó que la mayoría de las agresiones sexuales son en la clandestinidad y que a la niña se le violentó su seguridad sexual cuando estaba al cuidado de la maestra Naomy, así como también refirió que la coartada de la defensa era favorecer a Naomy al cuestionar sobre quién era “Mojote”.

La defensa llamó al juzgador a resolver con perspectiva de género, ya que ambas partes involucradas eran mujeres. Dijo que los testigos refirieron que en la guardería hay una usuaria que le dicen Mojote, aseguró que la víctima nunca manifestó que la acusada le mete los dedos y cuando la madre le preguntó que le enseñara, la pequeña recreó el hecho.

En el audio presentado dice que la menor declaró cómo se llama su madre, que le pega en la pierna y menciona a ‘Mojote’ y a Naomy como las agresoras.

“La que se penetraba era la niña”, dijo el abogado.

El juez refirió que la doctora dictaminó que el desgarre que presenta la infante es anterior, reciente y explicó la diferencia entre las lesiones producidas por rozaduras y por estreñimiento.

La psicóloga dijo que la afectación emocional en la víctima requiere de 50 terapias, al manifestar ansiedad y temor ante la acusada, a la que identificó por fotografía manifestando temor hacia su persona.

Luego de un receso de casi una hora, el juez resolvió vincular a proceso a la asistente educativa y concedió a la agente del Ministerio Público dos meses de plazo para el cierre de la carpeta de investigación y ratificó las medidas cautelares de prisión preventiva en el Cereso Femenil 2.