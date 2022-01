Vinculan a proceso a supuestos asesinos de pareja desmembrada

Ciudad Juárez.— Jaqueline Isela C. R., y David R., de 25 y 24 años de edad, presuntos asesinos de dos mujeres originarias de El Paso cuyos cuerpos fueron localizados en la carretera Juárez Porvenir, fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio agravado.

Durante la audiencia con causa penal 687/2022, el juez Lorenzo Armando Villar tomó en cuenta la declaración de nueve testigos, además del informe de criminalística de campo e informe forense de las víctimas Tania M.H., y Nohemí M.M., como elemento suficiente para establecer la probable responsabilidad de los detenidos.

Los presuntos autores materiales recibieron la orden de cortar sus cuerpos en 36 pedazos, según narró la agente del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) con base en las declaraciones que realizó una de las testigos.

Durante la audiencia, se indicó que la causa de muerte de Tania M. H., fue descuartizamiento, mientras que la de Nohemí M.M., fue decapitación.

La testigo E. R. O. D., quien declaró en contra de los imputados durante la audiencia anterior ocurrida el 23 de enero, en la que se estableció su detención como legal, ayer sería presentada como testigo para argumentar que fue obligada a hacer dichos señalamientos; sin embargo, se desistió de último momento y se retiró.

De acuerdo con la lectura realizada por el MP, con base en la declaración del testigo #1, identificado con las iniciales F.H.V., las víctimas fueron citadas por Jaqueline en Riberas del Bravo y una de ellas se fue con un masculino en una camioneta Silverado color rojo; otro testigo protegido describió su media filiación y reconoce a David Ramírez como el novio de Jaqueline.

La MP indicó que E.R.O.D., declaró que fue Jaqueline, quien le dijo que ella y “El Güero” mataron a ambas mujeres y les ordenaron cortarlas en 36 pedazos, pero no pudieron y por eso las echaron en bolsas y las tiraron.

Indicó, además, que los mismos imputados declararon, en presencia de su defensor, haber cometido este doble crimen en compañía de Roberto Vázquez Esquivel.

Otra de las pruebas presentadas por la MP fue el acta circunstanciada del cateo realizado a un domicilio ubicado en las calles Del Ejido 165 y calle Alejandro Domínguez, en el poblado de San Isidro, donde se localizaron varios indicios como objetos, prendas de vestir y rastros de sangre, lo que indica que ahí ocurrieron los hechos.

Aseguró que todo esto da un alto grado de probabilidad de que los imputados cometieron este doble crimen entre las 15:00 horas del 15 de enero y las 5:00 horas del 16 de enero, y posteriormente dispersaron sus restos en un radio de 1.6 kilómetros sobre la carretera Juárez Porvenir a la altura del poblado de San Agustín.

El abogado de oficio de los imputados manifestó que Jaqueline y David fueron obligados bajo tortura a autoincriminarse, ya que consideró absurdo lo que dice el informe que realizaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en el que señalan que, al arrestarlos por desobediencia y resistencia a particulares, confesaron que “se aventaron el jale de las descuartizadas de El Valle”.

Dijo, además, que el informe entregado por una médico de la Fiscalía indica que David, al ser detenido, presentaba una lesión en un hombro y ocho horas después menciona que no tenía ninguna lesión.

Dado lo anterior, la MP aseguró que desde la primera audiencia se solicitó el Protocolo de Estambúl, pero debido a que aún no se realiza, ese argumento no puede ser usado como prueba para evitar que sean vinculados a proceso. El juez aclaró que la confesión ya no es “la reina de las pruebas” y se cumplieron con los requisitos adecuados para su detención, además de que en las declaraciones contaron con la presencia de su defensor.

Aunque el defensor argumentó que ninguno de los declarantes fue testigo ocular de los hechos, el juez consideró que sería absurdo pedir que en todos los casos hubiera alguna persona que observó el hecho delictivo, por lo que los datos de prueba son válidos como lo establecen los órganos de control constitucional.

El fiscal estatal, Roberto Fierro, dijo ayer que había más implicados en este feminicidio y que no se trató de un crimen de odio, sino con la delincuencia organizada.

El juez fijó seis meses para el plazo de la investigación por lo que la próxima audiencia será el 29 de julio a las 9:00 de la mañana y como medida cautelar se les dictó la prisión preventiva durante 24 meses.

