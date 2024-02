Vinculan a proceso a presunta sicaria ‘doblada’

Luego de que el sábado se expusieron numerosos datos de prueba en contra de Michelle Angélica P. V. por delitos de homicidio calificado en dos distintas causas penales, sus abogados defensores (uno público y uno particular) decidieron ayer no exponer nuevas pruebas o argumentar en contra del Ministerio Público para buscar liberarla, por lo que fue vinculada a proceso por juzgados de control.

P. V. fue presentada ayer en dos sesiones distintas, en la sala 21 y la 16, para continuación de las audiencias iniciales por las causas penales 6841/2023 y 6788/2023 respectivamente. Una jueza y un juez se encargaron del desarrollo de las mismas, aunque la mayoría del tiempo lo utilizaron en dar su veredicto, pues ningún defensor ofreció información adicional para controvertir la solicitud de vinculación del Ministerio Público.

La mujer fue detenida el 15 de febrero y presentada durante el fin de semana en ambas causas penales, luego de que fue capturada en El Paso, Texas, y deportada para enfrentar la justicia en los juzgados penales estatales ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que la ubicó desde diciembre como presunta líder de una célula del grupo “Artistas Asesinos”, encargada de sangrientos homicidios dolosos durante finales de 2023.

La causa penal 6841/2021 fue la primera en desahogarse ayer. Por ella ya están vinculados a proceso dos, Joana Michel A. G. y Jorge G. M., desde el 20 de diciembre. Fue por un multihomicidio, de dos víctimas, ocurrido el 24 de noviembre de 2023 en una vivienda en el cruce de las calles Hacienda de Medina y Hacienda de Grajeda en el fraccionamiento Sierra Vista. De ese caso, P. V. es señalada como la supuesta responsable de sostener un cable con el que estrangularon hasta la muerte a una víctima mujer, que hasta el momento permanece sin identificar oficialmente pero, se presume, es una mujer de nombre Alejandra S. G., quien habría entablado amistad con P. V. durante su estancia contemporánea en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil número 2 en 2021. La otra víctima es Armando Rivera Morales, quien llevaba a Alejandra en calidad de conductor de transporte privado de plataforma, pero fue asesinado bajo el pretexto de ser “mexicle”, un grupo contrario a los supuestos agresores.

Ante las evidencias presentadas por la agente del Ministerio Público, una jueza de control dictó auto de vinculación a proceso, y preguntó a P. V. si se sentía mejor, y la instó a comer algo antes de su siguiente audiencia, y con mayor razón si estaba embarazada.

En la audiencia inicial, Michelle Angélica tuvo que ser excusada de la sesión dados los síntomas que presentaba del embarazo en que se encuentra. Para ayer, solo desayunó un jugo de piña y una pastilla para evitar tales malestares, según dijo, pero accedió a comer algo tras el término de la primera sesión.

En el segundo caso, el defensor particular iba a entrevistar al testigo protegido del caso, que es quien acusó a Michelle Angélica de ser posiblemente responsable de extraer el corazón y la lengua, además de ser quien consultó con “El Dagas” –”Artista Asesino” recluso en el Cereso Varonil 3– si debían matar a Jorge Rentería Rodríguez y quitarle los órganos.

El defensor desistió del interrogatorio, además de que, dijo, no obtuvo información adicional para abonar a la solicitud de no vinculación pues su investigador privado no tuvo los resultados de su trabajo a tiempo.

Michelle Angélica escuchó atenta la decisión del juez de control encargado de la causa penal 6788/2023 mientras se sobaba el abdomen un poco abultado ya por el embarazo.

Estos hechos fueron del 5 de diciembre de 2021. Ese día, entre las 6:30 de la tarde y 11:30 de la noche en una vivienda de la colonia Hacienda de las Torres Universidad fue golpeado, asesinado, desangrado, desmembrado y puesto en bolsas Jorge R. R., de 23 años de edad, para luego ser abandonado en un predio en desuso de la colonia El Mezquital, relató la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

La causa de muerte fue choque hipovolémico consecutivo a degollación (su cuerpo falló a causa de la falta de sangre por el corte en el cuello).

Por esa causa penal ya se encontraban vinculados los dos de la 6841 junto con Félix Iván L. C. y Jaqueline Saremi B. A., desde el 14 de enero, y ahora Michelle Angélica P. V.

En ambos casos, el juzgado de control determinó tres meses de plazo de investigación complementaria, que fenecerá el 21 de mayo.