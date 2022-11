Vinculan a proceso a empleado de la CFE

Ciudad Juárez.— Un juez de Control vinculó a proceso a Hugo Manuel C., empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusado de violación agravada en perjuicio de una mujer residente de Samalayuca, dio a conocer personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

En una audiencia privada, el juzgador dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Hugo Manuel C. P. por el delito de violación agravada. Además, concedió un plazo de investigación complementaria de un mes a la causa penal 3642/22 y ratificó la prisión preventiva como medida cautelar, se informó.

El pasado martes inició la audiencia de vinculación o no a proceso contra el trabajador de la CFE. Por la tarde la defensa del acusado solicitó la continuación de la misma para este miércoles con el objetivo de reproducir un video que circula en redes sociales, en el cual se muestran supuestas conversaciones entre personas allegadas a la parte acusadora.

La audiencia inició a partir de las 08:00 horas, en la que presentaron los elementos de prueba que sumaría la defensa legal, para dar paso a los alegatos de clausura y que finalmente el juez emitiera su fallo.

En la audiencia inicial se dio a conocer que los hechos ocurrieron entre la noche del pasado 22 de abril y la madrugada del 23, cuando la víctima fue invitada por un conocido a una reunión “en la termoeléctrica” de la CFE en el seccional de Samalayuca.

De los antecedentes mencionados se desprende, asimismo, que la víctima rindió una primera declaración el 24 de abril, en la que dijo no recordar los hechos, salvo que llegó a la instalación para la reunión con unos hombres, que consumió una sustancia que ella cree que fue cocaína y que, horas después, despertó desnuda en una tapia del seccional.

El 2 de mayo siguiente, agrega la información expuesta ayer, la misma volvió a declarar y señaló al hoy presunto.

“Le dije a Pamela que ‘éste se estaba pasando’; recuerdo que nos fuimos del salón sindical a la casa de Pamela (…) nos fuimos a la tapia Pamela y yo; me quedé dormida y Pamela se quedó conmigo en la tapia toda la noche hasta la mañana que amaneció el día 23. Le dije a Pamela que aventara mi ropa (…) me volví a quedar dormida por lo drogada que andaba y recuerdo que ya en la noche del mismo sábado (…) comencé a gritar que me ayudaran porque me dolía todo mi cuerpo”, narró la agente del MP, citando la declaración.

La misma narrativa agrega que la víctima dijo que había dicho que la tiraron en la tapia “porque pensé que si decía esto, que es la verdad, no iban a creer nada”. (Con información de Sandra Rodríguez Nieto)