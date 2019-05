Vinculan a presunto líder de ‘La Empresa’

Ciudad Juárez— Un hombre presentado por las autoridades como líder del grupo delictivo “La Empresa” y quien declaró ante un Tribunal de Control haberse relacionado con “personas malas” además de aceptar que había entrado a una farmacia para que un compañero cometiera un asesinato, ayer fue vinculado a proceso penal por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El procesado es José Carlos Mendoza García, alias “El Charly”, quien fuera de audiencia expresó lo tienen recluido en un hoyo y tiene miedo de ser asesinado por lo que ha declarado ante las autoridades.

Datos extraoficiales indican que él aportó mucha información al Ministerio Público (MP) sobre varios crímenes, porque primero se le había ofrecido la figura de testigo protegido, pero la autoridad no respetó el trato.

La vinculación a proceso dictada ayer por el juez Alberto Ocón Campos corresponde a hechos sucedidos entre las 16:20 y las 16:40 horas del pasado 12 de abril en la farmacia denominada “Enter”, ubicada en la avenida De las Américas y calle Juan G. Artigas de la colonia Américas.

En la formulación de cargos presentada el sábado pasado en contra de Mendoza una agente del MP señaló que él entró junto con otro hombre para disparar en contra de Édgar Ulises Flores Cuevas y una mujer que ahora tiene la calidad de testigo protegido número uno.

La causa de muerte de Flores fue una laceración encefálica causada por proyectil de arma de fuego en la cara; mientras que la testigo sufrió lesiones en el mentón, en la mano izquierda y en el hemitórax del lado izquierdo.

El primer hecho se clasificó por el MP como homicidio calificado y el segundo como homicidio calificado en grado de tentativa y a Mendoza se le acusó de ser coautor.

En la escena del crimen se localizaron ocho indicios, tres de estos correspondes a tres casquillos percutidos, tres manchas de sangre, un proyectil deformado y un fragmento de bala.

En la diligencia realizada el sábado pasado, el abogado defensor le recomendó a “El Charly” que se apegara a su derecho constitucional a guardar silencio incluso le manifestó al juez que ya le hablado con su representado y este insistía en rendir declaración. Luego, en dos ocasiones, el juzgador le hizo la misma recomendación. Empero él decidió dar su versión y ayer el juez tomó en cuenta esta información para vincularlo a proceso penal, al considerar que se situó en el lugar, tiempo y circunstancias.

“De oficio soy peluquero, soy barbero y si me relacioné con unas personas malas, la verdad. Con personas que ponen en riesgo la vida de otras personas y todo. En ese caso, ese día, yo entro porque me mandan ellos a que no dañen a ninguna persona, ¿no?, a que no hubiera ningún daño a una mujer, a una persona y pues lo que la persona esa me dice a mí es que yo quite la cámara o un DVD. Pero cuando se escucha una alarma, ese muchacho (su acompañante) empieza a desesperarse y las personas pues estaban sometidas a un lado y empezó a detonar su arma y salgo corriendo yo”, afirmó Mendoza en una parte de su declaración el sábado pasado.

A preguntas de la fiscal, Mendoza García indicó que se refería al grupo delictivo “La Línea” para las que no trabajaba pero estaba “muy cercano”. Las autoridades presentaron a Mendoza como miembro de la célula delictiva “La Empresa”, que es el nombre que recibió “La Línea” al separarse de “Los Aztecas”.

Además de la versión de Mendoza, el juez valoró los datos aportados por la testigo uno, por una empleada y un velador del lugar.

El resolutor aprobó un plazo de tres meses para la investigación y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva.





