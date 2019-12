Vinculan a ministerial por violencia familiar

Un agente ministerial fue vinculado a proceso penal por los delitos de violencia familiar que presuntamente cometió en perjuicio de su pareja sentimental.

Al servidor público Iván Breceda Hernández se le permitió enfrentar el proceso penal en libertad, la única medida cautelar que se le impuso fue no acercarse a la víctima.

Al presentar la denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género, la víctima Griselda Ramírez Cereceres, señaló que el pasado 20 de noviembre Breceda le dio una cachetada provocando que ella se golpeara contra la cabecera de la cama, en el domicilio conyugal.

Además refirió que el 24 de noviembre cuando viajaba en un automóvil, Breceda Hernández la golpeó en el rostro y le ocasionó una lesión en el pómulo derecho. La lesión se clasificó como aquéllas que no ponen en peligro la vida, tardan menos de 15 días en sanar y no dejan consecuencias médico-legales, informó una agente del MP al juez de Control Apolinar Juárez Castro.

En su turno, la abogada defensora argumentó que su representado nunca cometió un acto abusivo de poder tendiente a controlar física, psicológica o económicamente a la víctima e incluso, indicó, no hubo dolo en su conducta.

La defensora explicó que en el hecho del 20 de noviembre hubo una fuerte discusión entre la pareja y un forcejó por el celular de Iván y al soltar el aparato ella se desbalanceó, cayó y se golpeó en la cabeza. También señaló que el 24 de noviembre, el policía ministerial reaccionó por reflejo pues iba conduciendo y Griselda Ramírez tenía rato pegándole en el brazo y en la mejilla y cuando le iba a volver a pegar, él extendió el brazo y le pegó en el rostro del lado derecho. Provocándole un moretón.

La litigante particular cerró sus argumentos diciendo que no se configuraba el delito de violencia familiar, que más bien la pareja tiene serios problemas. Luego la fiscal indicó que la argumentación de la defensa no corresponde a la realidad y acusó a Brenda Hernández de haber incurrido en un acto abusivo de poder.

Después de un receso, el juez consideró que si se configura el delito de violencia familiar y procedió a dictar el auto de vinculación a proceso sólo por ese ilícito. Además aprobó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.





