Vinculan a maestro señalado por abuso

El maestro de matemáticas acusado de haber cometido el delito de abuso sexual en contra de seis estudiantes fue vinculado a proceso penal por un juez de Control que estimó veraces las declaraciones aportadas por las víctimas ante el Ministerio Público y quien únicamente pudo escuchar el interrogatorio de uno de los menores pues el término legal se venció antes de que el defensor pudiera desahogar las declaraciones de todos los afectados.

El profesor Erick Juárez Gutiérrez continuará en prisión preventiva y se aprobó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con la acusación presentada por una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte, el pasado 28 de febrero en las instalaciones del Instituto Rosario Castellanos y durante la aplicación de un examen oral el maestro Juárez Gutiérrez le realizó tocamientos lascivos a seis alumnos.

Al rendir declaración ante el MP, una de las víctimas dijo que el maestro les llamó uno por uno para hacerles preguntas. El profesor les ordenó permanecer de pie, en el espacio que había entre él y el escritorio, y en algunos casos con las hojas que tenía en sus manos rozó las partes íntimas de unas víctimas y a otros los tocó con su mano.

El lunes pasado inició la audiencia de vinculación a proceso. Estaba prevista para las 10:30 pero comenzó después de las 12:00 horas por un cambio de sala, debido a que el abogado defensor aún estaba organizando su prueba y a que los padres de las víctimas pidieron que su identidad fuera protegida aunque después de que el Tribunal habló con ellos comparecieron en la sala principal, no en una sala privada, y en la audiencia pública.

Al iniciar la diligencia el juez Apolinar Juárez Castro rechazó parte de la prueba ofrecida por la defensa, consistente en la declaración de cinco alumnos que estaban en el salón al momento en que presuntamente sucedieron los hechos, en 71 cartas escritas por otros estudiantes de Juárez, del maestro Manuel Ramón Bueno Franco y una coordinadora del instituto donde sucedieron los hechos, Sandra Denisse Portillo Luna, al considerar que el defensor no explicó cuál era la pertinencia de esa prueba como lo exige la ley.

Después de la resolución del juez, el defensor insistió y explicó la pertinencia. Fue entonces que el juez admitió todo excepto las cartas. Pero como los menores no llevaban identificación se decretó un receso y la audiencia fue retomada a las 17:00 horas y las 144 horas que marca la ley como máximo para que un juez determine si vincula o no a proceso, se vencieron a las 20:00 horas. Por lo que el juez Juárez Castro determinó que no podía seguir recibiendo más testigos y emitió una resolución.

El juez dictó auto de vinculación a proceso por el delito de abuso sexual agravado, la calificativa en función de lo establecido en el Artículo 175 fracción III del Código Penal del Estado de Chihuahua que señala que la pena se agrava cuando el ilícito se cometa por quien tenga una posición de autoridad académica y que establece que además de la sanción de prisión en caso de sentencia el responsable debe ser destituido del cargo o suspendido por el término de cinco años del ejercicio de dicha profesión.





