Vinculan a hombre detenido en persecución

Ciudad Juárez.- Uno de los dos hombres detenidos luego de la breve persecución policial del pasado viernes 29 de diciembre fue vinculado a proceso por su presunta relación en los delitos de intento de homicidio y posesión de vehículo con reporte de robo, informó la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Axel Eduardo C. C. fue presentado ante un juez de control luego de que el 29 de octubre fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en presunta posesión de un vehículo con reporte de robo del 28 de diciembre, un Chevrolet Sonic 2014 en color rojo.

Reportes periodísticos indican que por la tarde del 29 de diciembre, dos hombres de 19 años de edad fueron detenidos luego de que intentaron huir sin éxito de la policía estatal, y se les aseguró un auto con reporte de robo, tres mil dólares falsos y un arma de fuego corta calibre .25 ACP.

Axel Eduardo C. C. y Luis Alejandro G. M. fueron detenidos luego de cerca de 50 minutos que se les ubicó gracias a las cámaras de videovigilancia en la ciudad, en presunta posesión de un Chevrolet Sonic 2014 rojo con placas de circulación vigentes de Chihuahua, robado con violencia a la víctima de iniciales F. A. C. V. un día antes, el 28 de diciembre.

De acuerdo con el relato oficial, agentes en el centro de videovigilancia localizaron el vehículo desde la avenida De Las Torres, y le dieron alcance hasta Plaza Juárez Mall, en las avenidas Ejército y Tecnológico.

Presuntamente, C. C. apuntó el arma a los oficiales, quienes dispararon sus armas en contra del vehículo particular. Ni la SSPE ni la Fiscalía precisaron que haya habido disparos por parte de los presuntos ladrones.

Datos preliminares indican que los detenidos dijeron formar parte del grupo criminal “La Empresa”, y que se habían trasladado a dicha plaza para robar otro vehículo, mediante la compra con dinero falso.

Sobre el otro detenido, Luis Alejandro G. M., no hubo mención en la información compartida por la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Axel Eduardo C. C. permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva, se informó.