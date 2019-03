Vinculan a dos presuntos violadores

Diversos jueces de Control vincularon a proceso penal a dos hombres señalados como presuntos responsables de cometer el delito de violación. A uno se le acusa de haber agredido a un menor de ocho años de edad que era su hijastro y a otro de atacar sexualmente a su sobrina.

En ambos procesos penales, los abogados defensores presentaron testigos pero estos no pudieron destruir los señalamientos de las víctimas pues los juzgadores indicaron que prevalece la acusación de los ofendidos por tratarse de un delito que se comete en la clandestinidad.

Daniel Ortiz Guerrero fue acusado de haber violado al hijo de su pareja sentimental en el 2016 en el interior de una casa ubicada en la calle Tuxteno de la colonia México 68, al presuntamente aprovechar que su esposa había acudido a un retiro evangélico.

Al rendir declaración ante una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía estatal, la víctima —cuya identidad quedó bajo reserva judicial— dijo que él vivía con su madre y su padrastro y que un sábado cuando su mamá se había ido él se quedó con su papá tomando con un amigo.

Horas más tarde, Ortiz Guerrero le ordenó al niño que se quitara su ropa, lo golpeó y lo violó, declaró el pequeño quien también precisó que le dolió mucho lo que su papá le hizo y le pidió que se detuviera pero este le gritó que se callara, por miedo a que le volviera a pegar él guardó silencio.

Ese ataque sexual se prolongó y al tratar de oponer resistencia, presuntamente Ortiz Guerrero le dio puñetazo a la víctima y éste comenzó a sangrar por la nariz.

El niño trató de decirle a su mamá lo que le había pasado pero debido a que no pronunciaba bien las palabras ella no le entendió y el pequeño se enojó y ya no quiso hablar. Hasta el pasado 23 de febrero el niño le relató a su madre lo sucedido y al día siguiente ella interpuso la denuncia penal.

La mamá de la víctima se presentó ayer a responder un interrogatorio por parte del abogado defensor de Ortiz, al hacerlo le explicó al juez de Control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez que al enterarse de lo sucedido llevó a sus hijo a una farmacia y ahí le recomendaron que buscara ayuda psicológica.

Cuando la mamá indagaba dónde atender a su hijo, la maestra de la escuela la mandó a llamar y le dijo que el niño le había contado lo ocurrido a y le advirtió que si no presentaba la denuncia lo haría ella.

La otra persona vinculada a proceso penal es Martiniano González, acusado de haber violado a su sobrina el 26 de abril del 2018 en el interior de la casa de la víctima de identidad protegida.

Presuntamente González llegó al inmueble a dejar a dos niños y minutos después jaló a la víctima para tratar de violarla, ella se defendió y logró salir de la propiedad. Pero él la metió por la fuerza, le pidió disculpas y cuando ella se refugió en la cocina él aprovechó para cerrar la puerta principal luego fue por la víctima, la jaló a una recámara y atacó sexualmente.

La víctima interpuso la denuncia penal hasta el 6 de mayo del 2018, porque tuvo conocimiento que una hermana también había sido agredida por González y al decir lo ocurrido nadie en la familia le creyó.

A los acusados se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, porque así lo prevé la ley en el delito de violación.





