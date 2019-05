Vinculan a dos por homicidio en la colonia Acacias

Dos presuntos miembros del grupo criminal “La Empresa” ayer fueron vinculados a proceso penal por su presunta responsabilidad en un homicidio cometido el pasado 17 de mayo en la colonia Acacias.

Los acusados son Francisco Javier Bautista Cibrián e Ismael Villagrana Silva, a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos sucedieron en la calle Altos Hornos frente al número 5349 casi cruce con eje vial Juan Gabriel de la colonia Acacias, aproximadamente a las 18:40 horas cuando dos hombres llegaron al lugar y uno de ellos disparó en contra de un hombre de unos 55 años de edad.

En el lugar se localizaron siete casquillos de calibre 9 milímetros y dos cartuchos útiles del mismo calibre.

Ambos acusados rindieron declaración ante el Ministerio Público (MP).

Francisco Javier Bautista indicó que al día de los hechos él tenía un mes de haber llegado a Ciudad Juárez, no tenía casa, ni empleo y tres semanas antes había aceptado “trabajar” para “La Empresa” por necesidad; así que recibió un arma, lo llevaron al exterior de una casa que al parecer operaba como “picadero” y disparó pero mató al comprador de droga, la otra persona salió corriendo.

“Me iba a iniciar en esto por necesidad. No tengo trabajo, el día de los hechos Ismael me habló al celular me dijo que iría a recogerme. Ya era en la tarde, pasó en un carro blanco de dos puertas y me explicó que íbamos a llevar a un domicilio y que cuando saliera una persona yo iba a dispararle, que él me iba a decir a quién. El arma estaba ahí en el carro, sobre el asiento, era de color negro tipo escuadra”, señaló el agente del Ministerio Público (MP) al dar lectura a la versión aportada por Bautista.

El fiscal también reseñó que Bautista indicó que después de deflagrar el arma huyeron del lugar en el automóvil que era guiado por Villagrana pero este chocó y aun así continuaron escapando pero fueron detenidos por policías municipales, antes él arrojó el arma de fuego a un baldío.

Ismael Villagrana declaró ante la representación social que un mes antes del asesinato había conocido a una persona de apodo “El Pelón” quien lo invitó a “trabajar” para “La Empresa” trasladando a los “tiradores” o sicarios y refirió que antes él laboraba en la obra y ahí conoció a Bautista con el alias de “El Smoking” y le ofreció una casa –al parecer una propiedad de “La Empresa”- al saber que no tenía donde dormir y también le dijo que a lo mejor ahí le darían un empleo.

Villagrana señaló al MP que el pasado 17 de mayo un hombre de complexión robusta, de unos 35 años y con un tatuaje de la Santa Muerte en el cuello le entregó las llaves de un carro Cavalier blanco, después le habló una persona desconocida para decirle que iba a salir a “trabajar”, por teléfono le iban a mandar un mensaje con la ubicación y le ordenaron que si lo detenía la Policía no dijera nada.

“Cuando se abrió la puerta de un carro gris bajo “El Smoking”, me sorprendió porque traía un arma de fuego fajada. Se subió conmigo al carro, yo estaba atento a la casa del objetivo. A los pocos minutos se acercó un señor, era el comprador. “El Smoking” se bajó, se dirigió a ellos, detonó el arma hacía el comprador y la otra persona corrió. Cuando el comprador cayó al piso “El Smoking” corrió a mi carro, nos arrancamos y también el carro gris. Mi trabajo es sacar a los “tiradores”, declaró Villagrana.





[email protected]