Vinculan a dos por asfixiar a mujer

Dos presuntos integrantes de la pandilla “Los Doblados” ayer fueron vinculados a proceso penal acusados de haber asesinado a una mujer en noviembre del 2016.

Rigoberto Reyes Rivera, apodado “El Ojón” y Carlos Armando Villescas Montoya “El Panda” fueron sujetos a proceso por el delito de homicidio calificado y agravado, configurados porque al parecer en el asesinato de Karen Ivonne Olivas Carrasco participaron más de dos personas y por la causa de muerte que fue la asfixia, y agravado por el género de la víctima.

Los hechos sucedieron el 27 de noviembre de 2016 alrededor de las 13:19 hora, en una vivienda ubicada en la calle Sol de la Ilusión de la colonia Praderas del Sol.

Ahí fue estrangulada con un lazo, Karen Ivonne para luego tirarla en un terreno ubicado en las calles Miguel de la Madrid e Independencia.

Ante un agente del MP “El Panda” declaró que a finales del noviembre del 2016 le habló “El 25” o “El Cholo” y le pidió que fuera a su casa porque quería hablar con él. Al llegar a la cita, en la vivienda “El Panda” vio que se encontraban Nancy, la víctima Karen y los hijos de ella, uno de cinco años y otro de brazos.

“El Panda” también refirió ante el MP que “El Cholo”, Nancy, Karen Ivonne Olivas Carrasco y Joel empezaron a fumar cocaína con un papel de aluminio y él fumó un cigarro de mariguana,

“Ella me platicó que tenía problemas con su esposo, a quien le apodan “El Sinaloa” o “Chinolas”. Me dijo que él la trataba mal, que la golpeaba mucho y la amenazaba con quitarles a sus hijos. Yo le dije que a raíz de eso, me ofrecía para a apoyarla, y Karen me puso la casa donde vivía con su esposo y me dijo que adentro había un kilo de cocaína y hierba de mariguana y Karen me dijo que ella solo quería sus muebles y le dije que la íbamos a proteger”, declaró “El Panda”.

El sospechoso también refirió que él, varios hombres y la víctima fueron a la casa de ella y sacaron los muebles así como la droga. Sin embargo, al día siguiente uno de los individuos que se encontraba en la casa le reportó a “El Panda” que Karen Ivonne Olivas Carrasco estaba muy desesperada que se quería ir de la vivienda donde estaba y que les hablaba con muchos “huevos”. Por lo que la asesinaron, dijo “El Panda”.

Ayer la jueza de Control Yira Celida Ochoa Contreras aceptó como válidos los datos de prueba que presentó el MP y dictó el auto de vinculación a proceso contra ambos hombres.

En la diligencia, efectuada en la décima sala de la Ciudad Judicial, estuvo presente la madre de la víctima junto a la agente del MP quien le explicó sus derechos como ofendida del delito. La afectada le indicó a la jueza que no tenía nada que expresar, también los sospechosos se pronunciaron por guardar silencio.





