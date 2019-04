Vinculan a dos por asesinato de hombre en el suroriente

Dos presuntos integrantes de la pandilla “Los Mexicles” fueron vinculadas a proceso penal acusados de haber participado en la ejecución del hombre que fue localizado el pasado 3 de abril en Prolongación Oriente XXI de la colonia Urbi Villa, vestido con ropa de mujer.

Los arrestados son Carlos Octavio Jácome González y Miguel Ángel Vaquera Santos, apodado “El Miko” o “El Balazo”, quienes denunciaron haber sido torturados y un Tribunal de Control activó el Protocolo de Estambul y ordenó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación.

La víctima fue asesinada el pasado 2 de abril en el interior de una casa ubicada en la calle Cedro del Solar número 2155 del fraccionamiento Urbi Villa del Cedro y su cadáver fue hallado dos días después en una brecha adjunta a la calle Prolongación Oriente XXI y cerca Cedro de Cordillera de la misma colonia, en estado de putrefacción.

La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificado sólo se le asignó el número 621/19-37 al ser ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo), con nueve heridas en el cuello y un surco así como otra lesión en la región supraesternal.

Ante un agente del MP, Carlos Octavio Jácome declaró que el pasado primero de abril entre las 10 y las 11 de la noche fue a la casa de una persona identificada como Mauricio, alias “El Plomo”, en Cedro del Solar donde se encontraba un hombre de apodo “El Poca Luz”, quien le dijo que necesitaba “campanas”, es decir halcones o personas que vigilaran mientras ellos mataban a la víctima.

Jácome dijo que en la vivienda vio a un hombre vestido de mujer quien estaba amarrado de pies y manos, amordazado de la boca, sentado en el piso y quien se recargaba en una cama; también observó a dos mujeres y a varios hombres entre ellos a Iván y “El Miko” y precisó que “El Poca Luz” le dio un radio y le ordenó que subiera al techo de la casa.

Vaquera Santos, “El Miko”, estuvo aproximadamente cinco horas en el techo hasta que “El Poca Luz” le ordenó que bajara y al hacerlo pudo ver que esta persona estaba apretándole el cuello a la víctima con un alambre.

“Le estaba haciendo un torniquete de alambre y guiándose con un tubo, ahorcándolo con el alambre al chavo que estaba vestido de mujer. Miré cómo se zangoloteaba hasta que se dejó de mover. Mientras esto ocurría la persona que se llama ‘El Iván’ estaba granado a “El Poca Luz” luego dejaron de grabar y entre un hombre que estaba encapuchado y ‘El Iván’ lo envolvieron con una sábana para después hablarle a ‘El Miko’ quien llegó en una Ckerokee negra”, declaró Jácome González.

Esta persona también dijo que hasta las 5:30 de la mañana del siguiente día, 2 de abril, fueron a tirar el cuerpo de la víctima.

También Miguel Ángel Vaquera rindió declaración ante el MP, señaló que “El Poca Luz” es su primo y se junta con varios chavos del barrio; afirmó que él no hizo nada pero su familiar le expresó que ellos son “los meros meros de la calle Piña, son los que anda haciendo todo el desmadre y le contó todos los jales”.

Las autoridades tuvieron conocimiento del crimen de la víctima 621/19/37 tras la detención de Carlos Octavio por los ilícitos de privación de la libertad y posesión de droga, la tarde del 2 de abril. Él proporcionó datos sobre el crimen y después realizó un reconocimiento en la cámara de Gisell respecto a “El Miko”.

La abogada defensora argumentó al Tribunal que “El Miko” no tuvo participación porque llegó a la casa cuando ya se había cometido el crimen y Carlos Octavio Jácome no fue coautor pues no tuvo un codominio del hecho ni hubo un acuerdo previo sobre cuál iba a ser su contribución, por lo que pidió al Tribunal que se reclasificara a su presunta participación a cómplice auxiliador, para reducir la condena que podría alcanzar de ser encontrado culpable en otras etapa del proceso penal.

Sin embargo, la jueza de Control Raquel Ávila Carlos admitió todos los datos de prueba presentados por la agente del MP y consideró que si hay datos para presumir que ambos detenidos participaron en calidad de coautores.





