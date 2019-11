Vinculan a acusado de matar a su vecino

El hombre que presuntamente asesinó a su vecino el pasado 9 de noviembre, por lo que se dijo fue un conflicto relacionado con un perro pitbull, fue vinculado a proceso penal por el delito de homicidio en riña con carácter de provocado y se tramitará una suspensión condicional para que obtenga su libertad.

Debido a la clasificación que se otorgó al caso, la pena a imponer al acusado Víctor Manuel R.R., es de tres a siete años de cárcel. Lo que permite ese beneficio.

Al formular cargos legales en contra de Víctor Manuel un agente del Ministerio Público (MP) le informó al propio detenido y al juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar que el pasado 9 de noviembre entre las 5:00 y 6:00 de la mañana el ahora occiso –Gerardo Palos Cárdenas– llegó a la casa del sospechoso, ubicada en la calle Francisco I. Madero número 355 cruce con Ignacio Mejía de la zona Centro, con intención de reñir.

Presuntamente Gerardo Palos Cárdenas llevaba un tubo e inició una contienda de obra o pela con Víctor Manuel R.R., que se prolongó tanto en el interior como exterior, de la casa del ahora detenido como en la calle, frente a otras viviendas.

Palos Cárdenas murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo, así lo determinó el médico legista que practicó la necrocirugía, Jesús Arellano Olague.

Una vecina de los involucrados, Cristina Rodríguez Rodríguez, señaló en una entrevista ministerial que ese 9 de noviembre como a las 5:30 de la mañana estaba en su casa y escuchó ruidos en el exterior por lo que se asomó y pudo ver que Víctor y Gerardo estaban peleando en la vía pública, ella sintió miedo y se metió a su vivienda. Minutos después volvió a salir y vio que la pelea continuaba y también observó que Gerardo se cayó y ya no volvió a incorporarse.

Un perito en criminalística encontró y embaló un arma blanca, una mancha de sangre en el concreto, otra mancha de sangre frente a la casa número 349 de la calle Francisco I. Madero, así como gotas de sangre frente a los números 449 y 450, y un tubo metálico blanco.

Al rendir declaración ante el MP, el acusado dijo que él nunca tuvo la intención de asesinar a su vecino sólo se defendió. Además explicó que él había interpuesto siete denuncias por agresiones y amenazas tanto a él como a su familia por parte de Gerardo Palos.

“Trató de pegarme con un tubo largo cuadrado que él traía. Yo lo que hice fue hacerme a un lado, brinqué una bardita, tomé una piedra y se la aventé. Pero no se cayó, tambaleó, entonces aproveché para quitarle el tubo y le di dos veces. Lo dejé tirado, llamé a la Policía. Él me había agredido y a amenazado y también a mi mamá; la Policía me dijo que yo podía detenerlo y eso hice”, declaró Víctor ante la representación social.

