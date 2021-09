Vigilarán regidores a hermano del alcalde

Ciudad Juárez— Alejandro Pérez Cuéllar, hermano del alcalde, acudió el martes pasado a una reunión entre directivos de la empresa PASA, concesionaria de la recolección de basura, y funcionarios de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales como representante no formal, argumentó Cruz Pérez Cuéllar.

“Me representó, él no trabaja en el Ayuntamiento, no cobra en el Ayuntamiento, yo iba a estar en la reunión, le pedí que me representara porque no estuve por la reunión con la gobernadora”, explicó.

Aseguró que su hermano no llevaba una representación formal del presidente municipal y que en actos oficiales no lo podrá representar.

A su vez, regidores de oposición del PAN y del PRI aseguraron que vigilarán que el hermano del alcalde no tome decisiones del Gobierno porque no tiene facultades.

La edil panista, Amparo Beltrán Ceballos, dijo que desde que se organizaron los foros de participación ciudadana para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, Alejandro Pérez dio incluso mensajes a nombre del presidente municipal.

“Sí puede que exista la confianza entre ellos y en eso no hay ningún problema, quizá no sea necesario el nepotismo oficial y que lo metan en la nómina del Municipio por la confianza que se tienen”, mencionó.

Sin embargo, expuso que se debe tener mucho cuidado en que personas ajenas al Gobierno tomen decisiones por la administración.

“Estaremos vigilando que no vaya a extralimitarse de la capacidad que tiene de aconsejar a su hermano, no veo ningún problema en eso, pero el problema estaría si él empezara a tomar determinaciones a nombre de la administración municipal”, expuso Beltrán.

Mientras que los ediles del PRI, Jorge Gutiérrez Casas y Mireya Porras, externaron que las situaciones del Gobierno se deben atender directamente por los funcionarios.

“Si su presencia obedece a ser como una representación ciudadana sin derecho a voz ni voto, se puede justificar, pero ya que sea parte él del esquema de negociación no es debido”, externó Gutiérrez.