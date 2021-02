Vigilarán empresarios avances de la troncal

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Trabajos y cierre de carriles en la avenida 16 de Septiembre

Ciudad Juárez— Con la próxima entrega de los trabajos de la segunda ruta troncal de Ciudad Juárez, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que el organismo será muy vigilante de la correcta operación del nuevo sistema de transporte, con la intención de asegurarse que la inversión aplicada “no quede a deber a los juarenses”.

Durante la presente semana, el presidente del CCE en la frontera, Eduardo Ramos Morán, sostuvo una reunión con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) para revisar los avances del proyecto del Corredor Troncal Tecnológico, con la intención de asegurarse de que las licitaciones para la adquisición de camiones se desarrollen de manera transparente.

“Daremos seguimiento al proyecto para que funcione de forma exitosa, vamos a platicar con los proveedores de servicio porque entendemos que hay una licitación que tiene que cumplirse, entonces lo que estamos viendo es cómo podemos ayudar a todos los implicados en la BRT-2 para que no vaya haber fallas”, dijo Ramos Morán.

El presidente en turno del CCE en Ciudad Juárez señaló que el objetivo de las reuniones tanto con Gobierno del Estado, como con las empresas que podrían participar en próximas licitaciones, es revisar las bases de los concursos para generar en los concesionarios una certeza de que habrá una recuperación de la inversión.

“Ahorita con la pandemia los camiones no tienen una ocupación regular, y esto no cambiará hasta que la emergencia termine, así que tenemos que buscar que los concursantes en estas licitaciones puedan adquirir las unidades y que éstas cumplan con todos las especificaciones para que el proyecto sea exitoso”, comentó.

“No queremos que el proyecto se quede a medias, sabemos que es una obra que debe realizarse en etapas debido a que es muy grande, por lo que no queremos que no haya un compromiso del próximo gobierno, buscamos que una vez puesto en marcha, no se vaya a afectar la circulación”, afirmó.

Ramos Morán indicó que el CCE buscará asegurarse de que tanto trabajadores, como estudiantes y demás usuarios del transporte público puedan trasladarse a sus destinos de una forma segura y digna.

“Buscamos asegurarnos que el proyecto no tendrá tintes políticos, como CCE somos un actor en el Consejo Consultivo de la BRT-2, así que en ese sentido estamos interviniendo para garantizar que Juárez se quede con una inversión bien hecha, y si hay algún tema que tenga que irse resolviendo, que podamos incidir en esos cambios para bien”, dijo.

Respecto a si el organismo empresarial estará vigilante de los plazos de ejecución de las obras tanto de la segunda ruta troncal, como del corredor multimodal, Ramos Morán aseguró que el CCE estará pendiente de que los trabajos no incurran en más retrasos.

“Estaremos muy vigilantes de los plazos, pero también que los licitantes de los camiones puedan hacer su compra de unidades para que estén listos a tiempo, porque una cosa es que la infraestructura esté lista en junio o julio, y otra que haya camiones suficientes para brindar el servicio”, comentó.

La construcción del corredor troncal “Tecnológico” (BRT-2), comprende la edificación de estaciones y carril confinado para el sistema de transporte Bravobús desde la calle Roberto Fierro hasta la Helio, pasando las avenidas Tecnológico, Paseo Triunfo de la República y 16 de Septiembre, en el cual se invierten mil 6 millones de pesos, según información de Gobierno del Estado.

elara@redaccion.diario.com.mx