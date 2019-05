Vigilan acequia en Campos Elíseos

Luego de que un juez ordenó el pasado viernes la suspensión provisional de las obras de construcción de un acceso en la Acequia Aranda, ubicada en el fraccionamiento Campos Elíseos, vecinos se han mantenido vigilantes por 24 horas en espera de que un perito arribe para hacer la inspección con la esperanza de que se frenen los trabajos de manera definitiva.

Desde que se notificó la suspensión, los moradores del lugar dan constantes rondines para revisar que en la zona no se encuentren trabajadores de la desarrolladora Brasa, y evitar la tala de más árboles y que continúe embovedando la acequia.

“Vamos estar vigilando hasta que vengan los peritos y se emita un comunicado oficial por parte del Municipio a los jueces, mientras los jueces no digan otra cosa eso debe de estar suspendido”, manifestó Guillermo Garza, representante legal.

“La constructora Brasa debía haber suspendido las obras desde que iniciaron los juicios. Los vecinos comunes y sin poderío tenemos derecho a estar en desacuerdo y ante las acciones legales interpuestas por nosotros debería la Constructora Brasa haber suspendido los trabajos en la acequia en tanto los juicios se concretaran”, manifestó Garza.

El fallo del amparo indirecto de la suspensión provisional, que quedó asentado con el folio 328/2019, el cual tiene vigencia durante 72 horas sin contar los días hábiles, por lo que las autoridades tendrán hasta el próximo miércoles para realizar la inspección, dijo la abogada de los vecinos del fraccionamiento, Denisse Varela Olivas.

“Lo que es correcto es que llegue el Municipio y clausure de manera temporal el permios de construcción, porque no nos han enseñado el permiso, los que ellos listaron en la manta que colocó gente Brasa son tres: el movimiento de tierras emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, no es para construir, mover una tierra no es echar cemento como en la acequia para taparla”, expuso Varela Olivas.

Explicó que otro permiso fue expedido por la Dirección de Parques y Jardines, el cual se rige por un reglamento municipal en el que establece que un árbol que está sano no se deba de talar, a menos que esté causando un problema como que esté creciendo en una banqueta y tenga un riesgo de romper las tuberías, pero en este caso el árbol que se taló con más de 60 años no era necesario removerlo.

“En el reglamento no provee ningún supuesto de que vamos a tirar un árbol para hacer una calle, no existe ese fundamento, eso es lo que queremos ver, qué dice ese permiso”, dijo la abogada.

Mencionó que la compañía presentó un dictamen de impacto ambiental, pero no es una autorización sino una consulta que le hizo Desarrollo Urbano del Municipio a su departamento de Dirección de Ecología.

“Esa no fue una autorización fue una opinión interna, que hizo la propia autoridad municipal de lo que quieren hacer, pero en ningún momento tenemos pruebas de que hayan solicitado una autorización ambiental ante el Gobierno del Estado, que es quien otorga permisos para hacer vialidades o calles, esa es la única autoridad que lo puede hacer”, dijo la entrevistada.





