Vigila Seguridad Vial obras de remediación en gaza

Ciudad Juárez— La Coordinación de Seguridad Vial vigilará que en las obras de remediación de la gaza del bulevar Juan Pablo II y Francisco Villareal se aplique no solamente la lógica, sino la técnica, afirmó el alcalde Armando Cabada Alvídrez, quien aseguró que la obra todavía no se recibe por el Municipio.

“El Gobierno del Estado no la ha terminado aún, hemos estado muy atentos a las modificaciones últimas que han estado haciendo, pero yo le he pedido a la Coordinación de Seguridad Vial, particularmente al licenciado Almaraz que se aplique ahí no solamente la lógica, sino la técnica”, mencionó.

Afirmó que el Municipio, junto con el Estado, trata de ver la mejor manera de resolver los problemas que se presentaron al final, y que se cumplan todos los requisitos de la obra, y entonces se recibirá.

Aseguró que la administración municipal ha sugerido algunas modificaciones a la obra y se están atendiendo, “esperamos que con esto se resuelva el problema de miles de familias que viven por ahí para un retorno seguro”.

“También no por atender un reclamo se puede poner en riesgo la propia integridad de las personas que conducen por ahí, queremos hacerlo de la mejor manera que terminen bien el trabajo, ojalá se hubiera previsto eso, pero parece que sí se le puede dar solución”, expuso Cabada.

El proyecto de la construcción de la gaza sobre el bulevar Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres no contempló un retorno que facilitara el tránsito a más de mil familias de cuatro fraccionamientos.

El reclamo es de los habitantes de los fraccionamientos Jardines de Aragón, Vilago, Country Senecú y Hacienda del Nogal, quienes se quejaron de que no fueron notificados de la eliminación de su principal vía de salida.

Vecinos del sector reportaron a El Diario su inconformidad por la eliminación del retorno que les permitía incorporarse al bulevar Juan Pablo II en sentido poniente, debido a que afirmaron nunca se les consultó esa posibilidad cuando les presentaron el proyecto.

acastanon@redaccion.diario.com.mx