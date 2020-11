Vigente la posibilidad de ser candidato: Cabada

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- El presidente municipal, Armando Cabada, afirmó que está vigente cualquier posibilidad de ser candidato a gobernador o a algún otro puesto de elección popular.

“No he definido absolutamente nada, sé de la condición en la que estoy, con una posibilidad real de aspirar al gobierno del Estado, a ser gobernador de Chihuahua, pero insisto en que no he definido cuál será mi futuro”, declaró este día en rueda de prensa.

Agregó que su salud lo limitó a “muchas cosas, a reuniones que tenía ya agendadas con políticos, con dirigentes políticos, que me han hecho la invitación a platicar sobre el futuro político de su servidor”.

Indicó que ya reanudó esas platicas, y agregó que seguirá atento a las propuestas que ha recibido, de las que no ha definido nada.